Földmozgás

Több mint kétezren meghaltak, több ezren megsérültek az afganisztáni iker-rengésekben - videók

Több mint kétezer ember vesztette életét és több mint kilencezren sérültek meg Afganisztán nyugati részén a szombati erős földrengéssorozatot követően - közölték a tálib hatóságok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztetett, hogy a halálos áldozatok száma valószínűleg emelkedni fog, ahogy a mentők eltakarítják a romokat.



Az ikerrengések egymástól mintegy 30 percen belül következtek be szombat reggel Herat városától 35 kilométerre északnyugatra. Ezeket több jelentős utórengés követte. Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint legalább az egyik rengés elérte a 6,3-as erősséget.



Egy vasárnapi sajtótájékoztatón Janan Sayeeq, a tálib katasztrófavédelmi minisztérium szóvivője a halálos áldozatok számát 2053-ra tette, további 9240 személy pedig megsérült. A tisztviselő azt is elmondta, hogy legalább 1320 háztartás sérült meg vagy semmisült meg. Sayeeq szerint jelenleg tíz mentőcsapat dolgozik az érintett területeken.



Az ENSZ afganisztáni Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) arról számolt be, hogy Herat és Zenda Jan tartományokban legalább nyolc falut érintett a természeti katasztrófa. A humanitárius szervezetek munkatársai arra is figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma valószínűleg növekedni fog.



Az OCHA becslése szerint a földrengés miatt több ezer családnak kellett elhagynia lakóhelyét, mintegy 300-at Herat városába vittek, ahol elhagyott épületekben találtak menedéket.



A Reuters Herat egészségügyi minisztériumának egyik tisztviselőjére hivatkozva arról számolt be, hogy az áldozatok között sok a nő és a gyermek, a helyi hatóságok pedig a sérültek áradata közepette igyekeznek további férőhelyeket biztosítani a kórházakban.



Az Associated Press idézte Herat egyik lakosát, aki szerint pánik uralkodik a városban, az emberek félnek visszatérni otthonaikba, mert félnek az újabb utórengésektől.



Tavaly erős földrengés rázta meg Afganisztán Pakisztánnal határos délkeleti régióit. A rengések több mint 1000 halálos áldozatot követeltek, és mintegy 1500-an megsérültek.



A hegyvidéki ország számára nem idegenek a földrengések, amelyeket még halálosabbá tesznek az általában rossz minőségű ingatlanok, amelyek közül sok egyszerű kő- és vályogtéglaépítményekből áll.



Afganisztán egészségügyi rendszere is nagymértékben függ a külföldi segélyektől, amelyek száma jelentősen csökkent, mióta a tálibok 2021-ben átvették az ország irányítását.

Tragic scenes from #Herat where a powerful 6.3 magnitude earthquake has killed over 2000 Afghans & counting. #PrayForHerat #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/ph8nt338Gd — Kashif Chaudhry (@KashifMD) October 8, 2023

Death toll from earthquakes in Afghanistan exceeds 2,400



At least 2,445 people died and 2,440 others were injured as a result of the earthquakes, the regional department of the Afghan National Disasters Management Authority said on Sunday.



Residents of a total of 20 villages... pic.twitter.com/jLDbYAbiT9 — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) October 8, 2023