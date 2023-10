Világvége

A Dengue-láz megérkezett az Egyesült Államokba és Európába - WHO

A Dengue-láz az Egyesült Államok, Európa és Afrika egyes részein endémiássá válik a következő évtizedben a klímaváltozás és az urbanizáció miatt - közölte az Egészségügyi Világszervezet.



Jeremy Farrar, a WHO tudományos főmunkatársa azt állította, hogy a betegség az elkövetkező évtizedben "beindul" ezekben a régiókban, mivel a betegséget terjesztő szúnyogok az USA déli részén, Európában és a Szaharától délre fekvő Afrika eddig barátságtalan területeire vándorolnak.



"Sokkal proaktívabban kell beszélnünk a dengue-ról" - mondta a Reutersnek. "Tényleg fel kell készítenünk az országokat arra, hogy hogyan fognak megbirkózni a jövőben ezzel".



A dengue-láz már régóta endémiás Délkelet-Ázsia és Latin-Amerika nagy részén. Évente általában 20 000 halálesetet okoz, és a Reuters megjegyezte, hogy 2000 óta nyolcszorosára nőttek az esetek, mivel az éghajlatváltozás miatt a dengue-fertőzést terjesztő szúnyogok élőhelye egyre jobban kiterjed, és a növekvő városok bőséges táplálkozási lehetőséget biztosítanak a rovaroknak.



Bangladesben jelenleg minden idők legsúlyosabb dengue-járványa dúl, január óta több mint 208 000 megbetegedést és 1000 halálesetet regisztráltak a bengáli egészségügyi főigazgatóság szerint.



Európában tavaly több helyben szerzett dengue megbetegedést regisztráltak, mint az azt megelőző teljes évtizedben, míg Floridában és Texasban elszigetelt eseteket jegyeztek fel.



A dengue-t az Aedes aegypti szúnyogok terjesztik, amelyek a maláriát terjesztő Anopheles szúnyogoktól eltérő fajtája. Az Aedes aegypti szúnyogok nappal és éjszaka is csípnek, és a szabadban és a beltérben is megtalálhatók.



A dengue-fertőzöttek lázat, izomgörcsöket, hányingert és - szélsőséges esetekben - olyan erős ízületi fájdalmat tapasztalnak, hogy a betegséget "csonttörési láznak" nevezik. A legtöbb beteg kevesebb mint két hét alatt felépül, és az esetek kevesebb mint 1%-a végződik halállal. Két vakcina áll rendelkezésre: A szélesebb körben engedélyezett Dengvaxia, amelyhez a betegségnek való korábbi kitettség szükséges, és a Qdenga, amelyet tavaly hagytak jóvá az Egyesült Királyságban, az EU-ban, valamint néhány dél-amerikai és ázsiai országban.



A WHO attól tart, hogy a dengue megbetegedések megugrása túlterhelheti a szegényebb országok kórházait. "A klinikai ellátás valóban intenzív. Nagy arányú ápolókra van szükség a betegekhez képest" - mondta Farrar. "Nagyon aggódom, ha ez nagy problémát jelent a szubszaharai Afrikában" - mondta.



A globális hőmérséklet az 1970-es évek óta folyamatosan emelkedik, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szerint a Föld felszíne jelenleg 0,86 Celsius-fokkal melegebb a 20. századi átlagnál. A tíz legmelegebb év a történelmi feljegyzések szerint mind 2010 óta történt.