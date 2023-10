Ismét erdőtűz pusztít Tenerifén, több ezer embert evakuáltak - drámai videó

Újabb erdőtűz pusztít a spanyolországi Tenerife szigetén, háromezer embernek el kellett hagyni otthonát - közölte csütörtökön a kanári-szigeteki helyi kormányzat.



Az erdőtűz szerda este tört ki Santa Úrsula és La Orotava városokban, távol a főbb turisztikai területektől. A helyi hatóságok másodfokú sürgősségi riasztást adtak ki.



A mentésben 120-an vesznek részt, köztük katonák is. A tűzoltók helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángok terjedését. A tűz eddig harminc hektárra terjedt ki.



Ugyanezen a területen még augusztusban volt a sziget történetének egyik legnagyobb erdőtüze. Akkor 14 ezer hektárnyi fenyőerdő és bozót vált a lángok martalékává, és 12 ezer lakost evakuáltak néhány hát alatt. Bár a futótüzet sikerült megfékezni, nem tudták teljesen eloltani, és kisebb tüzek utána is rendszeresen keletkeztek a hosszú szárazság és a hőség miatt.

