Katasztrófa

Sikerült megállítani a tűz továbbterjedését az eszéki műanyagfeldolgozó üzemben

A tűz, amely szerdán éjszaka, valamivel egy óra előtt ütött ki az üzem területén, rövid idő alatt óriási méreteket öltött, és három hektáron pusztított. 2023.10.05 15:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikerült megfékezni a tűz továbbterjedését a magyar határhoz közeli Eszéken, a város déli kijáratánál található Drava International műanyagfeldolgozó üzemben, de még mindig nagy a füst a környéken - jelentette be csütörtökön Ivan Anusic, Eszék-Baranya megye elöljárója a helyszínen.



Kiemelte: bár itt-ott vannak még gócok, a problémát jelenleg az intenzív füst jelenti, amely közel a talajhoz, a szél irányától függően terjed.



"Figyeljük az időjárás-előrejelzést és a szél mozgását, mert még két-három napig kitart a füst. A tűzoltók még ma megkezdik a tűz helyszínének földdel való letakarását, hogy megakadályozzák a további szivárgást" - magyarázta Anusic.



Elmondta: megvárják a hivatalos elemzéseket a károkról, és utána kérni fogják a kormánytól a környezeti katasztrófa kihirdetését.



"Látnunk kell, hogy ez a katasztrófa milyen mértékben okozott károkat, elsősorban a füst, amely már 24 órája gomolyog a tűz helyszínén, és nemcsak a levegőt, hanem a talajt is szennyezi - hangsúlyozta az elöljáró.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a tűz keletkezésének okáról még korai beszélni, de reményét fejezte ki, hogy a zágrábi igazságügyi szakértői központ munkatársai, akik hamarosan a helyszínre érkeznek, megállapítják ezt.



A tűz, amely szerdán éjszaka, valamivel egy óra előtt ütött ki az üzem területén, rövid idő alatt óriási méreteket öltött, és három hektáron pusztított. A lángra kapott műanyagbálák közelében 850-1000 fokra is felforrósodott a levegő - mondta a tűzoltóparancsnok. Az oltásban 180 tűzoltó vett részt, közülük hárman megsérültek. Egyikük súlyosan, miután egy felolvadt, forró műanyaggal teli aknába esett, és testfelületének fele megégett.



A műanyag égése során keletkezett füst mérgező vegyületeket is tartalmaz. A levegő minőségét szerda óta mobil csapatok elemzik a különböző zónákban, és folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a szennyezettség mértékéről.



A legfrissebb eredmények lebegő részecskék megnövekedett koncentrációját, valamint sztirol és etil-benzol jelenlétét mutatták ki a tűz helyszínén és a közeli Antunovac településen, míg máshol a leletek normális, határértékeken belüli adatokat mutattak.



A Horvát Közegészségügyi Intézet továbbra is arra kérte a környező lakosokat, hogy tartsák csukva a nyílászárókat, és ha csak tehetik, ne tartózkodjanak a szabadban, mérgező anyagok belélegzését elkerülendő.



Figyelmeztettek, hogy a veszély nem múlik el máról holnapra, mert a levegőben lebegő szennyező anyagok sokáig ottmaradhatnak, és a szél erősségétől függően a tűz helyétől távolabb eső területeken is lecsapódhatnak.



A közegészségügyi intézet ajánlásokat is megfogalmazott: egyebek között az orvosi maszk viselését, illetve azok számára, akik légúti megbetegedésekkel küzdenek, az FFP3-as maszkot a szabadban.