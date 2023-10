Állatok

Kihalás fenyegeti a kétéltűek 41 százalékát

Az éghajlatváltozás, betegségek és az élőhelyek elpusztítása miatt kihalás fenyegeti a világ kétéltűinek 41 százalékát - derült ki egy természetvédők által szerdán nyilvánosságra hozott jelentésből.



A kétéltűekről szóló jelentés több mint ezer természetvédő közreműködésével készült. A nyolcezer kétéltű faj példányait vizsgáló dokumentumból kiderül: a 2004-es első értékelésük óta - amely a kétéltű fajok 39 százalékát sorolta veszélyeztetett kategóriába - tovább romlott a világ kétéltűinek helyzete.



Az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység során felborult a Föld természeti egyensúlya, melynek legnagyobb vesztesei a növény- és állatvilág.



A gerincesek közül a kétéltűek helyzete a legsúlyosabb - őket követik az emlősök 28 százalékos, a hüllők 21 százalékos és a madarak 13 százalékos veszélyeztetettségi aránnyal - írják.



"A védett területek azonosítását és a természetvédelmi tervezést a legtöbb esetben az emlősök és a madarak igényeihez illesztik" - mutatott rá Jennifer Luedtke, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzője, a texasi székhelyű Re:wild nevű nonprofit szervezet természetvédője, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kétéltűekkel foglalkozó szakértő csoport vörös listájának helyettes irányítója.



"Egy globális mozgalomra van szükség, amely felgyorsítja a világ kétéltű egyedeinek visszaállítását" - mondta Kelsey Neam, a tanulmány egyik társzerzője.



A szakember kifejtette, hogy a kétéltűek különösen érzékenyek a környezetük változásaira - részben azért is, mert a bőrükön keresztül lélegeznek.



A természetes élőhelyek megszűnése a veszélyeztetett kétéltű fajok 93 százalékát érinti, de egyre nagyobb arányban kerülnek veszélybe betegségek és az éghajlatváltozás miatt - részletezi a jelentés.



A veszélyeztetett kétéltű fajok nagyobb populációi a Karib-tenger szigetein, Mexikóban, Közép-Amerikában, az Andok trópusi területein, Indiában, Srí Lankán, Kamerunban, Nigériában és Madagaszkáron találhatók.



"A kétéltűek szövetségeseink a bolygónk egészségének megértésében. Mikor védelmünkbe vesszük és helyreállítjuk a kétéltűek populációját, a szárazföldi és a vízi élőlények ökoszisztémáját védjük meg és állítjuk helyre, megőrizzük a Föld genetikai sokszínűségét, és olyan jövőbe fektetünk be, amelyben minden élet, beleértve az embert is, virágzásnak indulhat" - mutatott rá Jennifer Luedtke a kétéltűek fontosságára.