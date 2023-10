Óriási tűz tombol az eszéki műanyaggyárban - sokkoló videók

Óriási tűz ütött ki a magyar határhoz közeli Eszéken, a város déli kijáratánál található Drava International műanyaggyárban - jelentette a horvát közszolgálati televízió szerdán a katasztrófavédelemre hivatkozva.



Mato Lukic, az Eszék-Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője a médiának elmondta: a tűz valamivel éjfél után keletkezett, és a szél, amely hajnali négy óra körül felerősödött, megnehezíti az oltást. Jelenleg mintegy száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat.



Lukic szerint a tüzet még nem sikerült csillapítani, és a füst mennyisége sem csökkent, de sikerült megelőzni egy nagyobb katasztrófát azzal, hogy gyúlékony anyagokat hoztak ki a raktárból. Szerinte az oltás napokig is eltarthat az erős szél, de olyan gyúlékony anyagok miatt is, mint a préselt műanyag.



A hatóságok reggel SMS-ben figyelmeztették a városrészhez közel lakó embereket, hogy zárjanak be minden ablakot, és tartózkodjanak minél kevesebbet a szabadban a káros gázok miatt, amelyek a tűz következtében kerültek a levegőbe.



A szél déli irányba, a szlavóniai falvak felé viszi a füstöt, ezért több környékbeli iskolában is szünetel az oktatás.

🇭🇷Factory Inferno As Warehouse Burns in Croatia



A fire broke out at a Drava International plant in Osijek, with plastic going up in flames , while the fire also spread to the production plant.



Due to heavy smoke and pollution, citizens are asked to close their windows and not... pic.twitter.com/aLiMFesqXk