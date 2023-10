Világvége

Genetikusok újra felfedezték az egykor kihaltnak hitt afrikai törzset

A kutatóknak nyilvánvaló kihívásokkal kell szembenézniük az előttünk a Földön járt korai emberek megértésében, de a modern DNS-elemzés új nyomokat szolgáltat az emberiség bölcsőjében élő ősi népekről.

A nyelvi örökség megőrzése sok tudós számára prioritás, mivel becslések szerint évente kilenc emberi nyelv hal ki. Egy nemrégiben vizsgált afrikai népcsoport genetikai elemzése azonban azt mutatja, hogy a genetikai kapcsolatok akkor is fennmaradhatnak, ha a nyelvek elvesznek.



A kutatást egy svájci, portugál és német tudósokból álló multinacionális csapat végezte. A csoport az angolai Namib-sivatagban élő törzseket tanulmányozta, egy olyan távoli régióba utazva, ahol számos etnikum és hagyomány él.



"Sikerült megtalálnunk olyan csoportokat, amelyekről azt hittük, hogy több mint 50 évvel ezelőtt eltűntek" - mondta Jorge Rocha, a portugáliai Portóban működő Biodiverzitás és Genetikai Erőforrások Vizsgálati Központjának populációgenetikusa.



A felfedezés kulcsa a kwepe nép pásztorjellege volt, akik a térségben állattenyésztéssel foglalkoznak. A nép korábban egy kwadi nevű nyelvet beszélt, amely közös nyelvi ősökkel rendelkezett más népek által beszélt nyelvekkel, akik Afrika déli részén gyűjtögetéssel és pásztorkodással foglalkoztak.



"Az anyai úton öröklődő DNS-sel kapcsolatos korábbi vizsgálatainkkal összhangban a genomra kiterjedő diverzitás nagy része a társadalmi-gazdasági státusz szerint szegregálódik" - mondta a tanulmány szerzője, Sandra Oliveira, a svájci Berni Egyetem munkatársa.



Más szóval, az, hogy mivel foglalkozunk, és mennyire vagyunk sikeresek, segít megjósolni, milyen genetikát öröklünk tovább - mutattak rá a kutatók.



A Science Advances folyóiratban jelent meg a "Genome-wide variation in the Angolan Namib Desert reveals unique pre-Bantu ancestry" című tanulmány.

Az eredmények szerzői Anne-Maria Fehn, Beatriz Amorim és Jorge Rocha a portugáliai Portói Egyetemről, valamint Mark Stoneking a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézetből (Németország).