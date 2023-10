Világvége

Egyszerűen szomorú, hogy a svájci gleccserek két év alatt hova tűntek

Svájc a csokoládéjáról, az óráiról és a nagy gleccsereiről ismert, de úgy tűnik, hogy legalább az egyik ilyen örökség veszélyben van, mivel a tudósok jelentős jégolvadást dokumentáltak a közép-európai országban.



A Svájci Tudományos Akadémia elemzése szerint a svájci gleccserek az elmúlt két évben összességében térfogatuk 10%-át veszítették el. Megdöbbentő módon ez ugyanannyi, mint amennyit az 1960 és 1990 közötti 30 év alatt veszítettek.



A kutatók szerint az olvadás a fosszilis tüzelőanyagok emberi égetése által okozott éghajlatváltozásnak köszönhető. Az éghajlati zavarok forró nyarakat és teleket okoznak - mondták -, ami kevesebb havat eredményez. A hatóságok a gleccsernyelvek összeomlásáról is beszámoltak, amely a gleccserek vízbe nyúló részeinek megnevezése.



A tudósok kénytelenek voltak leállítani a gleccserjég mérését egyes helyeken, amelyek teljesen eltűntek.



"Remélem, hogy ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az éghajlati rendszer valóban nagyon kritikus állapotban van" - mondta Matthias Huss a GLAMOS svájci gleccserfigyelő szervezettől, amely adatokat gyűjtött a jelentéshez. "Ez sokkal meggyőzőbb, mintha egy újabb grafikonon látnánk a hőmérséklet emelkedését."



"A 2022-ben és 2023-ban látott veszteségek egyszerűen észbontóak, és túlmutatnak mindenen, amit eddig tapasztaltunk."



Egy nemrégiben készült jelentés kimutatta, hogy a világ gleccsereinek akár a fele is eltűnhet az évszázad végére, még akkor is, ha a javasolt célértékek teljesülnek. A gleccserek döntő szerepet játszanak a különböző népességek vízellátásában.