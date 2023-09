Világvége

Japán tudósok először találtak mikroműanyagokat a felhőkben

2023.09.30

Az Environmental Chemistry Letters című folyóiratban megjelent tanulmány szerint japán tudósok felfedezték, hogy a mikroműanyagok már a felhőkben is jelen vannak.



A tudósok megmászták az Oyama és a Fuji hegy csúcsát, és a hegycsúcsok körül 1300 és 3776 méter közötti magasságú ködökből gyűjtöttek vizet.



A csapat fejlett képalkotó technikák segítségével legalább kilenc különböző típusú polimert és egy gumitípust talált a mintáikban. A műanyagok mérete 7,1 és 94,6 mikrométer között mozgott, koncentrációjuk pedig literenként 6,7 és 13,9 darab között volt.



A felfedezett mikroműanyagok közé tartoztak: polietilén, polipropilén, polietilén-tereftalát, polimetil-metakrilát, epoxigyanta, poliamid 6, etilén-propilén kopolimer vagy polietilén-polipropilén ötvözet és poliuretán.



De nem ez az első eset, hogy mikroműanyagokat fedeztek fel olyan helyen, ahol nagyon nem kéne lenniük.



"A kutatások azt mutatják, hogy nagy mennyiségű mikroműanyagot vesznek fel vagy lélegeznek be emberek és állatok egyaránt, és több szervben, például a tüdőben, a szívben, a vérben, a méhlepényben és a székletben is kimutatták. Tízmillió tonna ilyen műanyagdarabka kerül az óceánba, az óceáni vízpermettel együtt szabadul ki, és kerül a légkörbe" - áll a közleményben.



"Legjobb tudomásunk szerint ez az első jelentés a felhővízben lévő, levegőben szálló mikroműanyagokról" - írták a szerzők a közleményükben.



Ez azt jelenti - teszik hozzá a kutatók -, hogy a mikroműanyagok utat találtak a felhőkbe, és olyan "műanyagesőt" hoznak létre, amely szinte mindent beszennyez, amit eszünk és iszunk. A levegőben lévő mikroműanyagok (AMP) felhalmozódása a légkörben a biológiai sokféleségre is káros hatással lehet. A folyamatos kutatások a mikroműanyagokat rákos megbetegedésekkel, valamint a szív és a tüdő egészségére gyakorolt negatív hatásokkal is összefüggésbe hozták.



"Az AMP-k az erős ultraibolya sugárzás miatt a légkör felső rétegeiben sokkal gyorsabban lebomlanak, mint a talajon, és ez a lebomlás üvegházhatású gázokat szabadít fel, és hozzájárul a globális felmelegedéshez. Ennek eredményeképpen a tanulmány eredményei felhasználhatók az AMP-k hatásainak figyelembevételére a jövőbeli globális felmelegedésre vonatkozó előrejelzésekben" - írja Hiroshi Okochi, a Waseda Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.



"Ha a "műanyag légszennyezés" kérdését nem kezeljük proaktívan, az éghajlatváltozás és az ökológiai kockázatok valósággá válhatnak, ami visszafordíthatatlan és súlyos környezeti károkat okozhat a jövőben" - figyelmeztetett Okochi nyilatkozatában.