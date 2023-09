Világvége

New Yorkban szükségállapotot hirdettek - drámai videók

New York Cityben, Long Islanden és a Hudson-völgyben leállították a vonatokat és vízben állnak az autópályák az éjszakai özönvíz után. 2023.09.30 11:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok északkeleti részén hirtelen lezúduló heves esőzések miatt pénteken New York City, Long Island és a Hudson-völgy nagy területein villámárvizek alakultak ki, ami miatt Kathy Hochul kormányzó és Eric Adams, New York polgármestere vészhelyzetet hirdetett.

🚨 Major flooding in New York City causing problems for commuters. State of emergency declared 👀 pic.twitter.com/IueicNQjEt — HumanDilemma (@HumanDilemma_) September 29, 2023

A péntek kora reggeli órákban a jelentések szerint több min öt centiméternyi eső is lezúdult New York déli részére, így a reggeli csúcsforgalom idejére a város számos utcája és a metrórendszer több mint fele járhatatlanná vált.



A Hudson-völgyet kiszolgáló MetroNorth vasútvonal egyes szakaszai szüneteltek. A Long Islanden, Queensben és Brooklynban több főútvonalat is járhatatlanná tettek az állóvizek nagy tócsái.

You should send emergency crews to grand central parkway in Queens asap



Ppl are stuck as of this early am dont know the current status@nycemergencymgt @NYC_DOT @NYCMayor @NYCMayorsOffice @CBSNews @ABC @NBCNews



Ppl on top of cars caught in highway flood zones pic.twitter.com/AaBqH7ssAj — Pete (@NYBackpacker) September 29, 2023

A közösségi médiára feltöltött videókon látható volt, amint az eső vízesésekként zúdul a metróállomásokra, sőt még a buszokra is, a városrészek látszólag víz alá kerültek, a parkok pedig a felhőszakadás következtében úszó autók tavává változtak.

Major flood in NYC this morning, how did this happen? pic.twitter.com/4ttPtPbs7F — Wall Street Bitcoin (@WallStreetBTCX) September 29, 2023

Hochul és Adams is arra figyelmeztette a New York-iakat, hogy a "szélsőséges időjárás" miatt maradjanak otthon, a kormányzó pedig közölte, hogy az államban 70 százalékos esélyt adtak a hirtelen áradások kialakulására, és óránként akár egy hüvelyknyi eső is eshet.



Ragaszkodott ahhoz is, hogy az autósok ne menjenek az elárasztott utakra: "Ha egy úton haladnak, és elkezdik látni, hogy víz tócsázik az úton, azonnal le kell térniük az útról".



"Ha otthon vannak, maradjanak otthon. Ha a munkahelyén vagy az iskolában van, húzza meg magát" - tanácsolta Adams polgármester, miután a kormányzóval folytatott konzultációt követően kihirdette a vészhelyzetet.

Welcome to La Guardia airport in New York City.



Please use the floating device under your seat!



This is the US government that borrowed $2 TRILLION in the last 12 months. pic.twitter.com/MKxP2CdUtN — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) September 30, 2023

Az eső - még a heves esőzések is - nem szokatlanok New Yorkban, bár a közelmúltban több viharnak tulajdonított hatalmas károk sok találgatásra adtak okot. Míg egyesek csak az éghajlatváltozást hibáztatják, a Rhode Island-i Egyetem májusban közzétett tanulmánya azt állította, hogy New York több mint egymillió épületének együttes súlya miatt a város évente akár két millimétert is süllyedhet, ami hozzájárul ahhoz, hogy az egykor szokatlan időjárási minták pusztító eseményekké váljanak.

🇺🇸 | Inundaciones en Brooklyn, New York: pic.twitter.com/urs2BycO8b — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 30, 2023

A Hudson-völgyet az év elején "ezeréves esőzés" érte, amikor júliusban mindössze három óra alatt nyolc centiméternyi eső esett, ami autópályákat és házakat mosott el, és legalább egy ember halálát okozta.



Az AP-NORC e hónap elején végzett közvélemény-kutatása szerint a szélsőséges időjárás megtapasztalása több amerikait késztetett arra, hogy hisznek az antropogén éghajlatváltozásban.



Miután a Meteorológiai Világszervezet által az eddigi legmelegebbnek nyilvánított nyár után tíz százalékkal többen vallották, hogy az ilyen változások elsősorban az emberi tevékenység következményei.