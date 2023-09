Világvége

Ezt kell tudni az X-kórról, a következő járványról, amely rosszabb lesz a COVID-19-nél is

Közel négy évvel azután, hogy a COVID-19 először bukkant fel a kínai Wuhanban, a világ még mindig nem heverte ki a pandémiát, de máris attól tartanak, hogy a következő, még súlyosabb járvány itt van a küszöbön. Idén májusban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is figyelmeztetett az "elkerülhetetlen" következő "X-kór" világjárvány veszélyére, ami világszerte aggodalmat keltett. 2023.09.27 16:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meg kell jegyezni, hogy az X-kór mint kifejezés már a COVID-19 előtt is létezett. Még 2018-ban a WHO alkotta meg, és a világszervezet által vezetett feketelistán azóta szerepel a kiemelt betegségek - beleértve az Ebolát, a SARS-ot és a Zikát - között, amelyek az elkövetkezendő halálos világjárványt okozhatják. Ezen a listán kiemelten szerepelnek azok a fertőző betegségek, amelyekkel szemben nincsenek orvosi ellenintézkedéseink.



"Az X-kór azt a felismerést képviseli, hogy bármikor kitörhet egy olyan súlyos világjárvány, amely jelenleg ismeretlen eredetű és kezelhetőségű a szakemberek számára" - közölte a WHO.

Hogyan terjedhet az X-kór?

Egyes közegészségügyi szakértők úgy vélik, hogy a következő X-kór is zoonózisos lesz, vagyis vadon élő vagy háziállatokból ered, majd az Ebolához, a HIV/AIDS-hez és a COVID-19-hez hasonlóan átterjed az emberekre.



Bár a COVID-19 járvány világszerte mintegy 20 millió emberrel végzett, a szakértők szerint a világnak némileg "szerencséje" volt.



"A lényeg az, hogy a vírussal fertőzött emberek túlnyomó többségének sikerült felépülnie" - mondták a szakértők.



"Az ebola halálozási aránya ezzel szemben mintegy 67 százalékos. A madárinfluenza nem sokkal marad el 60 százalékkal. Még a MERS is elérte a 34 százalékot. Tehát biztosan nem számíthatunk arra, hogy a következő világjárványt könnyen megfékezhetjük"."

Mi okozhatja az X-kórt

Kate Bingham, a brit oltóanyag munkacsoport korábbi elnöke arra figyelmeztetett, hogy a következő világjárványt egymillió ismeretlen vírus is kiválthatja, és a spanyolnáthához hasonlóan mintegy 50 millió ember halálát okozhatja.



Új könyvében, amelynek társszerzője Tim Hames oltóanyag-szakértő, azt állítják, hogy több vírus szorgalmasan szaporodik és mutálódik, mint a bolygónkon élő összes többi élőlény együttvéve.



A szakértők szerint több ezer különböző vírus fejlődhet ki, hogy világjárványt váltson ki. Fennáll a veszélye annak is, hogy a vírusok átugranak a fajok között, és "drámaian mutálódnak".



"A tudósok eddig 25 víruscsaládról tudnak, amelyek mindegyike több száz vagy több ezer különböző vírust tartalmaz, és amelyek bármelyike kifejlődhet, hogy világjárványt okozzon" - mondta Bingham és Hames.

A koronavírus újabb világjárványt okozhat?

Shi Zhengli kínai virológus is arra figyelmeztetett, hogy egy újabb COVID-19-hez hasonló világjárvány nagy valószínűséggel bekövetkezhet.



Egy új tanulmányban Shi és a Wuhan-i Virológiai Intézet munkatársai 40 koronavírus-faj humán átterjedési kockázatát értékelték.



Az Emerging Microbes & Infections című angol nyelvű folyóiratban júliusban közzétett eredmények 20 "magas kockázatú" koronavírusfajról számoltak be.



"Ha egy koronavírus már korábban is okozott betegségeket, nagy az esélye, hogy a jövőben is járványokat fog okozni" - idézte őt a South China Morning Post (SCMP).



A 40 fajból hatról már ismert, hogy embereket megfertőző betegségeket okozott, míg további háromról van bizonyíték arra, hogy betegséget okozott vagy más állatfajokat fertőzött meg.



"Szinte biztos, hogy a jövőben is lesz betegség megjelenése, és nagy valószínűséggel ismét egy (koronavírusos) betegségről van szó" - figyelmeztetett a tanulmány.