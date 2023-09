Világvége

A tudósok figyelmeztetnek: egy újabb tömeges kihalási esemény a civilizáció összeomlását jelezheti

A Földön bekövetkezhet a "hatodik tömeges kihalás", amely az "élet fájának" egész ágait fenyegeti - derül ki a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban megjelent új cikkből.



A Stanford Egyetem és a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem professzorai hétfőn egy kijózanító tanulmányt tettek közzé, amelyben részletezik a tömeges kihalást előidéző emberi tevékenységek hatását.



"A hatodik tömeges kihalási eseményben vagyunk" - kezdődik a Gerardo Ceballos és Paul R. Ehrlich kutatók által jegyzett tanulmány. "Az előző öttől eltérően ezt egyetlen faj, a Homo sapiens túlszaporodása okozza".



"Az újabb epizód sokkal fenyegetőbb, mert ezen a veszteségen túl az élet fájának gyors csonkítását okozza" - állapítják meg a szerzők, Charles Darwin angol természettudósnak az élővilágra vonatkozó metaforáját használva. "Egész ágak (fajok, nemzetségek, családok stb. gyűjteményei) és az általuk ellátott funkciók vesznek el".



A tanulmány az első kísérletek közé tartozik, amelyek az elmúlt évszázadok során a nemzetségek szintjén történő kihalást vizsgálva próbálták elemezni a kérdést. A genera, a genus többes száma, az élőlények osztályozásának a fajoknál szélesebb, de a családnál szűkebb szintje.

A kutatók arra számítottak, hogy egész nemzetségek kevésbé gyorsan halnak ki, mint az egyes fajok, de meglepődve tapasztalták, hogy az arányok hasonlóak.



"A jelenlegi generikus kihalási ráták 35-ször magasabbak, mint az elmúlt egymillió évben uralkodó várható háttérráták" - írta Ceballos és Ehrlich.



A szerzők tanulmányukat a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) kihalt fajokra vonatkozó nyilvántartásainak vizsgálatával végezték. Az adatok jobb hozzáférhetősége miatt a gerincesekre (gerinccel rendelkező fajokra) összpontosítottak, majd minden fajt a megfelelő nemzetségbe soroltak.



A szerzők megállapításai szerint megdöbbentő 73 nemzetség halt ki csak az elmúlt 500 évben, ami emberi hatás nélkül 18 000 évbe telt volna.



A jelenséghez több emberi tevékenység is hozzájárult, többek között az orvvadászat, az élőhelyek elvesztése és a növényvédő szerek használata. Az éghajlatváltozás szerepét is vizsgálják, amely a kutatók szerint szintén szorosan összefügg az éghajlatváltozással.



"A kihalási válság ugyanolyan súlyos, mint az éghajlatváltozási válság. Csak nem ismerik fel" - mondta Ceballos.

A közelmúltban számos megdöbbentő esemény mutatta be ezt a kettős válságot az északi féltekén zajló nyár során, amelyet a NASA "a legmelegebbnek nevezett a globális feljegyzések 1880-as kezdete óta". Az emelkedő óceáni hőmérséklet hozzájárult a madarak, halak és tengeri fókák körében megfigyelt tömeges pusztuláshoz. A közelmúltban a sarki jég eltűnése hozzájárult az Antarktiszon élő császárpingvinek egész kolóniáinak összeomlásához.



A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy a kihalások következményeit nehéz megjósolni, mivel az élőlények közötti kölcsönhatások nagyon összetettek. "Ha kiveszünk egy téglát, a fal nem fog összeomlani" - mondta Ceballos. "Ha sokkal többet veszel el, végül a fal összeomlik."



"Ami a következő két évtizedben történik, az nagy valószínűséggel meghatározza a biológiai sokféleség és a Homo sapiens jövőjét" - figyelmeztetnek a szerzők. "Azonnali, példátlan méretű politikai, gazdasági és társadalmi erőfeszítésekre van szükség, ha meg akarjuk akadályozni ezeket a kihalásokat és azok társadalmi hatásait."



"Az emberek azt mondják, hogy pánikkeltők vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy összeomlást várunk. Mi azért vagyunk riogatóak, mert riadtak vagyunk."