Szijjártó: hétfőre elérhetik Líbia árvíz sújtotta régióját a magyar mentőcsapatok

A magyar mentőalakulatok hajóra tudtak szállni és hétfőre már elérhetik Líbia katasztrófa sújtotta régióját, ahol azonnal megkezdik majd a munkát - közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap délután a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter emlékeztetett: csaknem egy hete, hétfőre virradóra katasztrófa történt a líbiai Derna kikötővárosában, ahol vihar okozta gátszakadás miatt több mint 10 ezer ember vesztette életét, további ezreket még nagy erőkkel keresnek.



"Folyamatosan egyeztetünk a helyi hatóságokkal, amelyek szerint hatalmas szükség van a mentőcsapatokra, és már nagyon várják a magyarokat, mivel csak kevés külföldi mentőalakulat tud bejutni a szinte megközelíthetetlen területre" - írta.



A miniszter közölte, "törökországi nagykövetségünk munkájának hála" a magyar mentőalakulatok hajóra tudtak szállni.



A kutató-mentő expedíció mellett az egészségügyi ellátásban is számítanak a magyarokra a katasztrófa sújtotta területen, ezért kétségkívül "emberfeletti munka vár" a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Budapest Mentőszervezet és az Inter Rescue Mentőcsoport tagjaira - írta Szijjártó Péter.



Hozzátette: jelenleg is folyamatos műholdas kapcsolatban vannak a magyar mentőcsapatokkal. Valamennyien jól vannak, teljes létszámban, mentőkutyáikkal együtt tartanak Líbia partjai felé a törökországi Izmir városából.



A Külgazdasági és és Külügyminisztérium 14 millió forint értékben támogatta a kiutazó csapatokat.

