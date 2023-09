Két hónap szünet után ismét kitört a Kilauea vulkán Hawaiin - videó

Két hónap szünet után vasárnap ismét kitört Hawaiin a Kilauea vulkán, amelynek az idén ez már a harmadik kitörése.



A Hawaii Vulkánmegfigyelő Intézet közlése szerint a kitörést vasárnap délután észlelték a vulkán csúcsán, de a kiömlő láva biztonságos távolságra volt a lakott területektől és a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park építményeitől.



A megfigyelőközpont szerint a kitöréssel felszabaduló gázok miatt vulkáni füst borítja a környéket. Az intézet arra figyelmeztette a közelben élőket, hogy vigyázzanak, nehogy belélegezzék a levegőbe kerülő részecskéket.



A légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztási szintet.



A Kilauea a Hawaii-szigetcsoport legnagyobb szigetén található, a világ aktív vulkánjai között a legtöbb kitörés fűződik hozzá. Az idén már januárban és júniusban is kitört. 2018-as kitörése több mint 700 házat pusztított el.

Kīlauea Volcano, Hawaii, one of the most active volcanoes on Earth has just begun erupting again.



