Az arizonai Phoenixben idén már 54 napon mértek 43 foknál magasabb hőmérsékletet

Az Arizona állambeli Phoenix városában a feljegyzések kezdete óta a legforróbb nyarat tapasztalják, miután szombaton 54-re növekedett azon napok száma, amikor a napi csúcshőmérséklet meghaladta 43 fokot.



Az arizonai Sonora-sivatagban fekvő nagyváros repülőterén álló hivatalos meteorológiai mérőállomáson szombaton is 43,3 fokot mértek, és vasárnapra 44 fokot közelítő csúcshőmérsékletet várnak, ami újabb rekordot jelentene.



A nagyvárosban az előző rekordot 2020-ban jegyezték fel, amikor 53 napon keresztül volt 43 Celsius-fok (110 Fahrenheit-fok) felett a napi csúcshőmérséklet.



Meteorológusok összegzése szerint Phoenixben az 1895 óta vezetett feljegyzések szerint július minden idők legforróbb hónapja volt, 39 fokot meghaladó napi középhőmérséklettel, míg az augusztus a 37 foknál magasabb középhőmérséklettel a második legmelegebb augusztus.



Az átlagosnál jóval melegebb nyár az Egyesült Államok szinte teljes délnyugati részét jellemezte, elsősorban Arizona, Új-Mexikó és Texas államokat.



Közben az ország északkeleti államaiban szombaton súlyos viharok és komoly esők okoztak károkat és vezettek áramkimaradásokhoz több tízezer fogyasztónál. Massachussetts államban összesen 35 ezer háztartásban nem volt áram, miután a szél, illetve a viharban kidőlő fák villanyvezetékeket szakítottak le. Az előrejelzések szerint vasárnap és hétfőn újabb viharok okozhatnak további károkat az Egyesült Államok északkeleti részén.



A hétvégén viharok okoztak átmeneti áramellátási zavarokat a főváros, Washington körzetében is.



A hét első felében az Egyesült Államok keleti partvidékén még rendkívüli hőség miatt volt érvényben riasztás 36 fokot meghaladó csúcshőmérsékletekkel. Egyes helyeken felfüggesztették a tanítást az iskolákban, illetve elmaradtak a tanórán kívüli foglalkozások. Bostonban légkondicionált helyiségeket nyitottak meg a hűsölni vágyóknak, mert az északkeleti nagyváros sok ingatlanában nincs klímaberendezés, ugyanis azon a vidéken a nagy forróság nem jellemző.

