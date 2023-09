Földmozgás

A marokkói földrengés 25 atombomba erejével volt egyenértékű - szeizmológus

Pénteken késő este 6,9-es erősségű földrengés rázta meg Marokkót Marrakesh városától 77 kilométerre délnyugatra. A legfrissebb jelentések szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma elérte az 1037-et, míg további 1204-en megsérültek. A sérültek közül 720 ember állapota válságos - jelentette a média.



A Marokkót sújtó pusztító földrengés ereje az ilyen bombákban található anyagmennyiséget tekintve 25 atombomba erejével volt egyenértékű - mondta a Sputnik Arabicnak Dr. Iyd al-Tarazi, a jordániai Hásemita Egyetem szeizmológiai és természeti veszélyek tanszékének professzora.



"Egy, a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés nagyon erős, és a földrengés epicentrumában másodpercenként 200-300 cm-es talajgyorsulást okozhat, ami elpusztíthatja az objektumokat, különösen azokat, amelyeket nem kifejezetten földrengésállóságra terveztek, ha az alapok geológiai és topográfiai szempontból nincsenek megfelelően előkészítve."



Ami a marokkói földrengés szomszédos országokra gyakorolt hatását illeti, Al-Tarazi kizárta, hogy a földrengésnek bármilyen erős stimuláló hatása lenne a földkéregre a környező régióban, különösen Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten. Így véleménye szerint nem valószínű, hogy a szomszédos országokban hasonló pusztító erejű földrengések következnének be.



Az ilyen földrengések bekövetkezése előtti előrejelzésének lehetőségével kapcsolatban Al-Tarazi kifejtette, hogy "ezek általában kiszámíthatatlanok, mivel számos oka van annak, hogy a tudósok nem tudhatják pontosan, mikor következik be egy földrengés, de néha - és az ilyen esetek száma kevés - a földrengéseket megelőzheti a földkéreg fokozott aktivitása, és a fő földrengés előtt egy sor kisebb erősségű, körülbelül 3-4 pontos földrengés következik be.



A földrengés epicentrumában a mágneses mezőben, az elektromos mezőben és a Föld más rétegeiben is lehetnek bizonyos változások, de ezek nem állandóak, így a tudósok nem támaszkodhatnak rájuk, amikor megpróbálják megjósolni az ilyen földrengéseket".



"Marokkó elég messze fekszik az afrikai és az eurázsiai tektonikus lemezek érintkezési határától, a távolság hozzávetőleg 400 kilométer, ezért a tudósok korábban kizárták, hogy ebben a régióban ilyen erősségű földrengés történhetett volna."



A szeizmológus kifejtette, hogy a marokkói földrengés a szeizmológusok és geológusok által használt számos elméletet megváltoztat, mivel a régió több száz kilométerre található a litoszférikus lemezek ütközésének határától, mégis váratlan erejű földrengés történt. "Ez meg fogja változtatni a szeizmikus forrásokkal, a szeizmikus zónák határaival és a szeizmikus aktivitással kapcsolatos néhány tudományos koncepciót".