Világvége

Csökkent a hawaii tűzvész eltűntjeinek a száma, októberben újranyit Maui nyugati része

Hawaii-on már csak 66 embert keresnek az egy hónappal ezelőtti súlyos tűzvész nyomán, amelyben porig égett a Maui szigetén fekvő Lahaina történelmi kisváros - közölte az állam kormányzója.



Egy héttel korábban még 365 ember szerepelt az eltűntek listáján, ez csökkent mostanra 66-ra.



Josh Green helyi idő szerint pénteken elmondta, hogy a megtalált halálos áldozatok száma továbbra is 115, akiknek ugyanakkor eddig csak a felét sikerült azonosítani. A hatóságok 55 ember nevét hozták nyilvánosságra, többségük 60 év feletti.



Az állam vezetője közölte azt is, hogy a hatóságok hamarosan megnyitják az eddig lezárt leégett városrészeket is a lakosok előtt, és október 8-án megszűnnek a Maui nyugati részén érvényben lévő utazási korlátozások a turisták előtt.



A turisták körében népszerű sziget katasztrófa által nem érintett területei folyamatosan várták a turistákat, sőt a helyi turisztikai illetékesek arra kérték a látogatókat, hogy ne kerüljék el a szigetet, mert Maui gazdasága jórészt az idegenforgalomra épül.



Több tízmillió dollár segély is rendelkezésre áll a családok és vállalkozások számára az újrakezdéshez.



A tűzvész a Maui nyugati felén található Lahaina város feletti hegyvidéki térségben kezdődött augusztus elején, onnan a tűz a viharos szélben rendkívül gyorsan elérte a lakott területet. A futótűz elől sokan nem tudtak elmenekülni, illetve voltak, akik a tengerben kerestek menedéket. A lángok több mint 2000 épületet emésztettek fel, és összesen mintegy 5,5 milliárd dollár kárt okoztak.



A vizsgálatok szerint a bozóttüzek kialakulásához hozzájárult az is, hogy az áramszolgáltató a súlyos szélvihar idején feszültség alatt tartotta a gyengén szigetelt elektromos vezetékeket, a rossz állapotú villanypóznák pedig sorban kidőltek, meggyújtva a szokásosnál szárazabb aljnövényzetet.