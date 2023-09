Hatalmas földrengés - több száz halott a Marokkót sújtó erős rázkódás után - videók

Legalább 296 ember vesztette életét a péntek este Marokkót sújtó földrengésben - közölte a belügyminisztérium első jelentésében. Hozzátette, hogy 153 ember került kórházba, és a legtöbb kár vidéken keletkezett.



A rengéseket a fővárosban, Rabatban, valamint más városokban, köztük Marrákesben, Casablancán, Agadirban és Kenitrában is érezni lehetett. Sok lakos elmenekült otthonából, és éjszakára az utcán maradt, segítve a romok eltakarításában.

A közösségi médiában közzétett videókon látható, hogy több épület megrongálódott, néhány pedig teljesen megsemmisült.

It's not looking good at all #Morocco pic.twitter.com/rhKIHzvaL9