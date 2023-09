Világvége

Rekordmennyiségű csapadék öntötte el Kína déli felét, FEKETE riasztást adtak ki

A szokatlanul csapadékos időjárás a közeli 17,7 millió lakosú Sencsen városában is káoszt okozott, súlyosan érintve a Gyöngy-folyó deltájának fontos üzleti és közlekedési kapcsolatait is.

Az időjárási feljegyzések kezdete óta nem látott heves esőzés öntötte el Kína déli területeit, Hongkongban a tájfunok okozta szélsőséges időjárás egy ember halálát és 83 ember sérülését okozta.



A szakadót esőt a Haikui tájfun okozta, amely kedden érte el a kínai Fucsien tartományt, és bár gyengült az ereje, de lassan mozgó felhői hatalmas mennyiségű csapadékot zúdítottak le az egy héttel korábbi szupertájfun esőzéseitől még mindig átázott területekre.



A hongkongi időjárási hivatal felhőszakadásra vonatkozóan a legmagasabb figyelmeztetést adta ki, és azt közölte, hogy csütörtök késő estétől több mint 200 milliméter eső esett Hongkong fő szigetén, Kowloon kerületben és a város északkeleti részén.



A város vezetője, John Lee elmondta, hogy nagyon aggódik a terület nagy részén tapasztalható súlyos áradások miatt, a hongkongi hatóságok pedig bezárták az iskolákat, és felszólítottak minden dolgozót, hogy maradjanak otthon. A város tőzsdéjét is bezárták.



A szokatlanul csapadékos időjárás a közeli 17,7 millió lakosú Sencsen városában is káoszt okozott, súlyosan érintve a Gyöngy-folyó deltájának fontos üzleti és közlekedési kapcsolatait is.



Sencsenben is bezártak minden iskolát, valamint néhány metróállomást és irodát is. Egy helyi csapadéknapló szerint 12 óra alatt 465,5 mm eső esett, ami a legmagasabb érték az 1952-es feljegyzések kezdete óta.

