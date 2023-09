Tudomány

Egy vízalatti vulkánkitörés minden idők leggyorsabb áramlását okozta

Minden idők leggyorsabb vízalatti áramlását okozta a Tonga közelében, 2022 januárjában kitört Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vízalatti vulkán, amely hatalmas hamufelhőt és gázokat bocsátott ki, és cunami idézett elő - derült ki egy pénteken publikált tanulmányból.



A vulkáni kitörésből származó, tengerbe hulló törmelékek megrongálták a Tongánál futó vízalatti telekommunikációs vezetékeket is - számoltak be róla a kutatásban részt vevő új-zélandi és brit tudósok.



A kitörés okozta áramlások az óránkénti 122 kilométeres sebességet is elérték, ami 50 százalékkal gyorsabb az eddig valaha mért legnagyobb sebességnél.



Emily Lane, az új-zélandi Országos Víz- és Légkörkutató Intézet (NIWA) kutatója elmondta, hogy a kitörés 30 méternyi törmelék alá temette be a kábeleket. Mint hozzátette: a kábelek a vulkántól délre, egy tengeri árokban fekszenek, ami azt jelenti, a vulkánkitörés olyan erős áramlást okozott, hogy elég ereje volt feljutni a magas tengeralatti hegygerincekre, majd nagy sebességgel folytatni útját lefelé a völgybe.



Mike Clare, az Országos Oceanográfiai Központ kutatója pedig azt hangsúlyozta, hogy a tanulmány felhasználható ellenállóbb kommunikációs rendszerek kiépítését segítheti a tenger alatti kábeleket telepítő ágazatban.



Korábbi kutatások a tongai vulkánkitörést az eddig jegyzett legnagyobb és legmagasabb kitörésként írták le. A kitörés erejét 200 atombomba erejéhez hasonlították.