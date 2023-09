Drámai videók: lecsapott Kínára a Haikui tájfun

Jelentős fennakadásokat okoztak Dél-Kínában a Haikui tájfun okozta heves esőzések és erős széllökések, miután a tájfun kedd reggel elérte a kínai szárazföldet - jelentette a kínai állami média.



Az állami tévé híradása szerint Fucsou nagyváros közelében egy tűzoltóautó nyolc emberrel a fedélzetén egy folyóba zuhant. Három embert kimentettek, de a hatóságok szerint öt embert még mindig keresnek, a mentés folyamatban van.

A Haikui, az idei tizenegyedik nevesített vihar, a dél-kínai Fucsien és Kuangtung tartományt érintette - jelentette a Hszinhua állami hírügynökség a helyi hatóságokra hivatkozva.



Az iskolák és óvodák elővigyázatosságból kedden egyes területeken zárva maradtak.

