Világvége

A húsevő baktériumok növekvő esetei megrémítik a világot

Az Egyesült Államokban, azon belül is Floridában idén már több halálos kimenetelű megbetegedést regisztráltak, amelyet vagy fertőzött "tenger gyümölcseinek" elfogyasztásával, vagy nyílt sebbe kerülve a főként meleg tengervízben található Vibrio vulnificus baktérium okozott.



A húsevő baktérium jellemzően gyorsabban szaporodik meleg időben, a hurrikánok után pedig megugrik a fertőzések száma.



A Vibrio vulnificus húsevő baktérium által kiváltott fertőzésben szenvedő emberek számának megugrása miatt országos egészségügyi riasztást rendeltek el az Egyesült Államokban.



Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) által szeptember 1-jén kiadott riasztás az egészségügyi szolgáltatókat, a laboratóriumokat és a közegészségügyi hivatalokat figyelmeztette a Vibrio vulnificus (V. vulnificus ) halálos kimenetelű fertőzésekről szóló, a közelmúltban megjelent jelentések sorozatára.



Az orvosoknak azt tanácsolták, hogy a V. vulnificus "lehetséges fertőzés okozója lehet a part menti vizeknek kitett sebeknél", különösen a Mexikói-öböl vagy a keleti part közelében, meleg időjárás idején, valamint "alapbetegségben szenvedő" betegek esetében.



A meleg parti vizekben élő Vibrio baktériumfajok a CDC szerint évente közel 80 000 megbetegedést okoznak az Egyesült Államokban. De egy bizonyos faj, a V. vulnificus az, amely életveszélyes fertőzéssel jár. Bár az emberek többsége nyers vagy nem kellően átsütött kagylófélék, különösen osztriga fogyasztása után betegszik meg, néhányan akkor fertőződnek meg, ha nyílt sebük sós vízzel érintkezik.



A baktérium szepszist, súlyos sebfertőzést és gyomor-bélhurutot okoz. Hasmenés, gyomorgörcs, hányás és láz a Vibrio vulnificus fertőzés néhány tünete a CDC szerint. Ha nem kezelik, akár halálhoz is vezethet.



A kutatások szerint a bakteriális fertőzésből eredő betegség minden ötödik embernél halálos kimenetelű, aki áldozatul esik neki. A húsevő baktérium az év eleje óta öt halálesetet okozott a floridai Bay Area-ban a hivatalos adatok szerint. A baktériumot tartalmazó nyers kagylók fogyasztása két halálesethez kapcsolódik Connecticutban. Mivel az Egyesült Államokban júliusban és augusztusban hőhullámok voltak, Észak-Karolina és New York hasonlóan több halálos kimenetelű V. vulnificus-fertőzést jelentett.



Van egy másik tényező is, amelyre a tudósok rámutatnak: a hurrikánok és árvizek okozta károk. Amikor a tavalyi Ian hurrikán végigsöpört Floridán, 38 esetet és 11 halálesetet jegyeztek fel, amelyeket a baktériumnak tulajdonítottak. Nemrégiben az Idalia hurrikánt és az általa okozott árvizeket szintén a fokozott fertőzési kockázat forrásaként tekintették.