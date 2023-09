Időjárás

Biden a klímaváltozást okolta az egyre súlyosabb természeti katasztrófák miatt

Florida hurrikán sújtotta északnyugati vidékére látogatott Joe Biden amerikai elnök, aki felszólította a törvényhozást, hogy fogadja el 16 milliárd dolláros (mintegy 5700 milliárd forintos) igényét a szövetségi katasztrófaalap feltöltésére.



Az államfő arra hivatkozott, hogy az idei szokatlanul sok természeti katasztrófa miatt a korábban a költségvetésben szereplő összeg elfogyott. Az elnök augusztusban mintegy 40 milliárd dollár (14 250 milliárd forint) pótlólagos forrást kért a kongresszustól, amiben még 12 milliárd dollár (4275 milliárd forint) szerepelt a természeti csapások kezelésére, de a héten közölte, hogy plusz 4 milliárddal (1425 milliárd forint) egészíti ki a kérést.



Joe Biden a vihar okozta károkat megtekintve szövetségi forrásokat és segítséget ígért az újjáépítéshez és helyreállításhoz mind a lakóingatlanok, mind a kisvállalkozások tulajdonosainak, és úgy vélekedett, hogy az egyre sűrűbb természeti katasztrófák letagadhatatlanná teszik a klímaváltozás valóságát.



A Fehér Ház pénteken azt közölte, hogy a demokrata párti elnök találkozik a hurrikán utáni munkákat a helyszínen irányító Ron DeSantis republikánus kormányzóval is, ám szombaton a kormányzói hivatal arról adott tájékoztatást, hogy egy ilyen tárgyalás megszervezésére rendelkezésre álló idő, tekintve a katasztrófa utáni feladatokat, túlságosan rövid. Ron DeSantis a hurrikán jelentette kormányzói kötelezettségei miatt a héten minden republikánus elnökjelölti kampányprogramját is lemondta. A két politikus ugyanakkor telefonon többször egyeztetett az elmúlt napokban.

Vasárnapi látogatása során Joe Biden ugyanakkor találkozott Florida korábbi kormányzójával, jelenlegi republikánus szenátorral, Rick Scott-tal, akivel a helyreállításról beszéltek.



Az Idalia hurrikán szerda kora reggel, 3-as erősségű viharként - óránként mintegy 200 kilométeres sebességű széllökésekkel - érte el Floridát, amelynek partvidéki területein okozta a legsúlyosabb károkat, több családi házat lakhatatlanná téve. A szél számos további épület tetejét megbontotta, a tengerpartot mintegy 2 méter magas hullámokkal árasztotta el, törmelékkel borítva el a lakott településeket.



A vihar, fokozatosan veszítve erejéből, északkeleti irányban haladt keresztül Floridán, majd Georgia, Dél- és Észak-Karolina államon, ahol elhagyta az Egyesült Államokat.



A hurrikánnak van egy megerősített halálos áldozata Georgia államban, ahol egy fa dőlt egy emberre. Korábban jelentések érkeztek egy floridai halálos áldozatról is.



Georgiában szintén épületekben is okozott károkat a vihar, valamint komoly terméskiesést idézett elő a mezőgazdaságban, főként a kiterjedt pekándió-ültetvényeken. A trópusi vihar belsejében helyenként tornádó, azaz forgószél is kialakult, ami fokozta a károk mértékét.



Dél-Karolinában a tengerparti Charleston városának jó részét elárasztotta az Idalia.



A viharzóna átvonulása nyomán az érintett államokban csaknem 1 millió helyen szűnt meg az áramellátás, pénteken még több mint 100 ezer helyen nem volt villany. Az egyik szolgáltató a hétvégén közölte, hogy nagyjából 30 ezer fogyasztónál hetekbe telik a helyreállítás, náluk ugyanis a szél szinte teljesen megsemmisítette az infrastruktúrát, kidöntve a vezetékeket tartó oszlopokat is.