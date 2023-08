Forgószél

Rendkívüli állapot a gigantikus esőzések és villámárvizek után Nyugat-Virginiában - videók

Miközben Florida egyes részeit az Idalia hurrikán sújtja, Jim Justice kormányzó szükségállapotot hirdetett ki az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában több megyére a heves esőzések és villámárvizek miatt.



A kormányzó 2023. augusztus 28-i közleményében azt írta, hogy a túlzott esőzések miatt szükségállapotot hirdetett Kanawha, Braxton, Calhoun, Clay és Roane megyékre. "Az eső jelentős áradásokat okoz, amelyek a megyékben lakóházakat, hidakat és utakat rongálnak meg" - mondta a kormányzó.



A charlestoni Nemzeti Meteorológiai Szolgálat irodájának adatai szerint augusztus 28-án 6 óra alatt 105,92 mm eső esett Kanawha megyében. Boone-ban ugyanebben az időszakban 93,98 mm esett. A Kanawha megyei Slaughters Creekben 158,75 mm eső esett 72 óra alatt augusztus 29. reggeléig.

A West Virginia Division of Highways (WVDOH) csapatokat küldött a vízelvezetők és csatornák tisztítására, a sárlavinák eltakarítására és a károk felmérésére.



A Kanawha megyei települések különösen súlyosan érintettek. A megyei hatóságok szerint a segélyhívó több mint 700 vészhívást fogadott augusztus 28-án reggel. Az elsősegélynyújtók 22 embert mentettek ki a vízből.

Kanawha megye tisztviselői szerint több patakról is jelentették, hogy kilépett a medréből, köztük a Slaughters Creek, a Kelly's Creek és a Witcher Creek. A katasztrófavédelmi tisztviselők a Cabin Creek áradásáról számoltak be, valamint egy sárcsuszamlásról, amely lezárta az U.S. Route 60 mindkét sávját Cedar Grove-ban.



A Kanawha megyei seriff hivatala felszólította a Cabin Creek közelében lévő alacsonyan fekvő területeken élő lakosokat, hogy azonnal keressenek magasabb fekvésű területet, vagy evakuálni fogják a térséget, ha az áradás miatt ez a biztonságos.

Flooding in Kanawha County, WV. pic.twitter.com/QvXpsUa0CJ — Bob Aaron (@BobAaronWCHS) August 28, 2023

A térségben az éjszaka folyamán további esőzésekre lehetett számítani. A Kanawha megyei tisztviselők szerint "a talaj már így is telített, így további problémákra van kilátás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyelőre nem adott ki riasztást vagy figyelmeztetést. A helyszínen tartózkodó helyi tisztviselők azonban arra kérték a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, és legyenek óvatosak azokon a területeken, ahol a patakok és folyók már kiléptek a medreikből. "Továbbra is kövessék a közösségi médiát, hallgassák a híreket és a rádiót a további frissítésekért."

A rendkívüli állapot kihirdetésének részeként a kormányzó utasította a Nyugat-Virginiai Vészhelyzet-kezelési Főosztályt, hogy szükség szerint hajtsa végre a Nyugat-Virginiai Vészhelyzeti Műveleti Tervet, mozgósítsa a megfelelő személyzetet és erőforrásokat a vészhelyzetre való reagáláshoz, és segítse elő az alapvető vészhelyzeti szolgáltatások nyújtását.



A Nyugat-Virginiai Nemzeti Gárda eszközeit, köztük a minden veszélyt leküzdő gyorsvízi mentőcsapatot, valamint a légi eszközöket, köztük az UH-72 Lakota és UH-60M Blackhawk helikoptereket, bevetésre aktiválták.