Koronavírus-járvány

Mit kell tudni az új COVID-19 változatokról?

Néhány új alváltozat világszerte felkeltette a közegészségügyi hatóságok figyelmét: EG.5, köznyelvi nevén "Eris"; FL.1.5.1, nem hivatalos nevén "Fornax"; és BA.2.86, más néven "Pirola". 2023.08.28 13:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A COVID-19 világjárvány továbbra is lendületben van, mivel új változatok - mint az EG.5, FL.1.5.1 és BA.2.86 - jelennek meg sorra. Előfordulásuk és lehetséges hatásuk megértése létfontosságú a biztonság megőrzése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseinkhez. Ezekre a fejlődő törzsekre válaszul a szakértők hangsúlyozták az éberség és a megelőző intézkedések fontosságát a közegészség védelme érdekében.



A SARS-CoV-2, a COVID-19-et okozó vírus folyamatosan változóban van, és az idő múlásával mutációkat halmoz fel genetikai állományában. Az előrejelzések szerint a SARS-CoV-2 új törzsei folyamatosan fel fognak bukkanni. Néhányan jönnek és mennek, míg mások megjelennek és terjednek, esetleg kiszorítják a korábbi változatokat, amint azt az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjai dokumentálták.



A koronavírust nem sikerült végleg eltörölni, de a védőoltásoknak és a jobb szociális irányításnak köszönhetően csökkent, amint arról a különböző médiumok beszámoltak.



Az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi jelentése szerint az augusztus 3-án véget ért 28 napban világszerte több mint egymillió új COVID-19-es megbetegedést jelentettek, és több mint 3100 halálesetet. Ezzel a járvány kezdete óta közel 7 millióra emelkedett a halálesetek száma.



A közegészségügyi szervek három új COVID-19 mutáció elterjedését figyelik az Egyesült Államokban. A COVID-19 kórházi felvételek és halálesetek aránya jóval a tavaly nyáron, valamint a vírus téli hullámzása idején jelentett értékek alatt marad, de az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak - jegyezték meg amerikai médiaorgánumok.



De mit tudunk eddig ezekről a COVID-19 törzsekről?

Mi az "Eris" változat?

Az EG.5 a SARS-CoV-2 vírus egy mutációja, amely az XBB vagy Gryphon vonalból származik, amely az Omicron variánsra vezethető vissza. Legutóbbi értékelésében az Egészségügyi Világszervezet az EG.5-öt, amely magában foglalja az EG.5.1 alváltozatot is, az országok általi folyamatos ellenőrzést indokoló, figyelemre méltó vírustörzsnek minősítette.



Bár az EG.5 hozzájárulhat a megbetegedések számának növekedéséhez, a WHO hangsúlyozta, hogy az Omicron más ágaihoz képest kisebb közegészségügyi veszélyt jelent, mivel nincs arra utaló jel, hogy kritikus egészségügyi állapotokat okozna.

Mi a "Fornax" COVID-19 törzs?

Az FL.1.5.1 az XBB variánsvonal származéka, az EG.5 az XBB.1.9.2 alváltozathoz és az XBB.1.5 alváltozathoz képest egy további F456L aminosavmutációt hordoz a tüskefehérjében, amely úgy tűnik, hogy más vírusvariánsokhoz képest fokozza a vírus átviteli képességeit.

Mi a "Pirola" koronavírusváltozat?

A "Pirola", más néven BA.2.86, változatot először július végén észlelték, és korlátozott számú fertőzést okozott világszerte. Az omikron BA.2 alcsoportból ered, amely 2022 elején jelentős víruskitörésekhez vezetett.



A CDC szerint a BA.2.86 több mint 35 genetikai variációt mutat, szemben az Omicron XBB.1.5 alváltozattal, amely 2023 nagy részében uralkodott, és amely az idén ősszel az új COVID emlékeztető oltások elsődleges célpontja lesz.

Mi az XBB COVID variáns?

A jelenleg gyorsan terjedő Omicron-változatok közül az XBB magában foglalja a BQ.1.1, BQ.1, BQ.1.3 és BA.2.3.20 variánsokat - állítja Dr. Thomas Russo, a New York-i Buffalo Egyetem professzora és a fertőző betegségek vezetője.



Egy, kínai kutatók által közzétett előzetes tanulmány szerint az XBB képes kikerülni a nemrég megjelent COVID-változatok elleni antitest-védelmet.

Mennyire elterjedtek az új COVID-19 változatok?

A CDC COVID Data Tracker számításai alapján az EG.5 2023 augusztusában (augusztus 5. és augusztus 19. között) az Egyesült Államokban előforduló COVID-19-es esetek 20,6 százalékához járult hozzá, ami meghaladja bármely más SARS-CoV-2 variáns előfordulási gyakoriságát.



Az adott héten az FL 1.5.1 (vagy Fornax) nevű variáns a jelentések szerint gyorsan terjedt az Egyesült Államokban, és az esetek 13,3 százalékát kitéve a második helyet foglalta el, míg más XBB-mutációk és az Omicron utódainak keveréke az alábbiak szerint változó százalékos pontszámokkal maradt le mögötte: XBB.1.16 (10,7), XBB.2.3 (10,6), XBB.1.16.6 (8,0), XBB.1.16.1 (5,9), XBB (5,1), XBB.1.5 (4,7), XBB.1.9.1 (4,1), XBB.1.5.70 (2,4) stb.



A GISAID globális vírustár a BA.2.86 9 esetét regisztrálta öt országban: az Egyesült Államokban (2), Izraelben (1), Dániában (3), az Egyesült Királyságban (1) és Dél-Afrikában (2). A CDC idézi a Nemzeti Szennyvízfelügyeleti Rendszer (NWSS) megállapításait is, amelyek szerint az USA szennyvizeinek kezdeti ellenőrzése a BA.2.86 hCoV-19 variáns jelenlétét jelezte.



A jelenlegi kutatási erőfeszítések célja annak megállapítása, hogy a BA.2.86 jelentősebb aggodalomra adhat-e okot, mint más változatok, bár a szakértők szerint nincs közvetlen ok a riadalomra.



A WHO adatai szerint a bejelentett COVID-19 törzsek között világszerte az EG.5 és az XBB.1.16 a legelterjedtebb, a szekvenciák 21 százalékát teszik ki.

Milyen tünetek társulnak az új COVID-törzsekhez?

Az EG.5 és az FL.1.5.1 megjelenése óta a hatóságok hajlamosak voltak lekicsinyelni az e közeli rokonságban álló új változatokkal kapcsolatos drasztikus tüneti változásokra vonatkozó állításokat, amikor azokat a korábbi pandémiás fázisokból származó Omicron-változaton belüli közeli társaikkal állították szembe.



Ami a BA.2.86-ot illeti, a dán és az egyesült királyságbeli egészségügyi hatóságok figyelmeztetnek, hogy túl korai lenne következtetni arra, hogy ez a változat súlyosabb megbetegedéseket vált-e ki, mivel a kezelt esetek nagyon hasonlítanak a hCOV-19-es betegekéire.



Amint azt a CDC felvázolta, a koronavírus uralkodó tünetei továbbra is fennállnak:

- Láz vagy hidegrázás

- Köhögés

- Légszomj vagy légzési nehézség

- Fáradtság

- Izom- vagy testfájdalmak

- Fejfájás

- Új ízlelés- vagy szaglásvesztés

- Torokfájás

- Torlódás vagy orrfolyás

- Hányinger vagy hányás

- Hasmenés

Hogyan védekezhetnek az emberek a HCoV-19 (humán koronavírus, SARS-CoV-2) ellen idén télen?

Dr. Scott Roberts, a Yale Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere amellett érvel, hogy továbbra is fontos az elővigyázatossági intézkedések megtétele, különösen azok számára, akiknél a súlyos megbetegedések kockázata olyan tényezők miatt megnövekedett, mint az öregedés (50 év felettiek), a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), az olyan alapbetegségekkel való küzdelem, mint az elhízás, vagy a legyengült immunrendszer.

Mi a teendő, ha koronavírusos tünetek jelentkeznek

A CDC összeállított egy listát a hCOV-19 tüneteinek otthoni kezelését segítő ajánlásokról:

1. Maradjon a lakásban, kivéve az alapvető orvosi ellátást.

2. Figyelje a tüneteket. Ha súlyosbodnak, azonnal forduljon egészségügyi szolgáltatójához.

3. Biztosítson elegendő pihenést és megfelelő folyadékpótlást.

4. Ha orvosi vizsgálatra van beütemezve, előzetesen lépjen kapcsolatba egészségügyi szolgáltatójával, és értesítse őt COVID-19 státuszáról vagy lehetséges expozíciójáról.

5. Orvosi vészhelyzet esetén tárcsázza a 112-t, és tájékoztassa a diszpécsereket COVID-19 státuszáról.

6. Köhögés és tüsszentés lefedésére használjon zsebkendőt vagy a belső könyökét.

7. Rendszeresen mosson kezet szappannal és vízzel legalább 20 másodpercig, vagy fertőtlenítse kezét alkohol alapú, legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel.

8. A lehető legnagyobb mértékben szigetelje el magát egy külön helyiségben, távol a lakóhelyén tartózkodó többi személytől. Ha van rá lehetőség, használjon külön fürdőszobát. Ha másokkal kell érintkeznie beltéren vagy kültéren, viseljen maszkot.

9. Kerülje a személyes tárgyak, például használati eszközök, törölközők és ágyneműk megosztását a háztartás többi tagjával.

10. Alaposan tisztítsa meg a gyakran érintkező felületeket, például a munkalapokat, asztallapokat és kilincseket háztartási fertőtlenítő spray-vel vagy törlőkendővel a hozzájuk mellékelt utasításokat követve.

A COVID-19 még mindig fenyegetést jelent?

A WHO szerint a koronavírus továbbra is jelentős veszélyt jelent annak ellenére, hogy a nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet hivatalosan 2023. május 5-én megszűnt.



A szervezet közölte, hogy számos területen megfigyelték a COVID-19-hez kapcsolódó megbetegedések és halálozások előfordulásának csökkenését. Az előző hónapban azonban olyan országokban, mint Ausztrália, Brazília, Új-Zéland és Dél-Korea regisztrálták a legtöbb megbetegedést. A szervezet rámutatott, hogy a korlátozott tesztelés és a WHO-nak történő jelentéstétel hiánya megnehezíti az adatok nyomon követését.



"A WHO továbbra is sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák fenn, ne pedig szüntessék meg a kialakított COVID-19 infrastruktúrájukat. Alapvető fontosságú a felügyelet és a jelentéstétel, a változatok nyomon követése, a korai klinikai ellátás biztosítása" - jegyezték meg.