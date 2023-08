Világvége

Azonosították a kegyetlen Maui erdőtüzek lehetséges okát

A katasztrofális erdőtüzeket, amelyek miatt több száz ember meghalt vagy eltűnt a hónap elején Hawaiin, az erős szél és az "elavult" elektromos infrastruktúra veszélyes kombinációja okozhatta - írja az Associated Press.



A lángok Maui szigetén "hosszú, rendezett sorokban" csaptak fel, amikor a szigeteletlen villanyvezetékek az erős széllökések hatására lecsaptak az alattuk lévő száraz fűre - írta a média szombaton, a tüzekről készült videók és képek saját elemzésére hivatkozva. A vezetékeket tartó fa villanyoszlopok hajlamosak voltak a balesetre, mert sok közülük elavult és megdőlt - tette hozzá az AP.



Még akkor is, amikor más erdőtüzeknek és hurrikánoknak kitett régiókban a közműszolgáltatók igyekeznek valamilyen módon biztonságossá tenni a villanyvezetékeket, a Hawaiian Electric Co. több kilométernyi csupasz vezetéket üzemeltetett, amelyek ki vannak téve Maui passzátszeles időjárásának és a sűrű lombozatnak - írja az AP. A helyi közműszolgáltató 60 000 villanypóznája közül sok "elavult, 1960-as szabvány szerint" épült, és a közműszolgáltató saját leírása szerint a hálózata megdőlt és elöregedett.



A Hawaii Electric egy 2019-es beadványában közzétette, hogy más prioritások miatt késésben van az elavult faoszlopok cseréjével, és figyelmeztetett a "súlyos közveszélyre", ha azok kidőlnek. Az AP hozzátette, hogy a közmű messze nem felel meg a 2002-es nemzeti szabványnak, amely szerint a villanyvezetékeknek ellen kell állniuk a 45km/órás szélnek.



Az augusztus 8-i tüzek a legfrissebb adatok szerint legalább 115 halálos áldozatot követeltek, és 388-an eltűntek - több mint egy évszázada ez volt a leghalálosabb amerikai erdőtűz. A Hawaii Electric máris perekkel néz szembe a tüzekben játszott lehetséges szerepe miatt, beleértve azt is, hogy állítólag nem állította le az áramszállítást, amikor a szél felerősödött és a villanyoszlopok elkezdtek kidőlni.



"Közvetlenül arra összpontosítunk, hogy helyreállítsuk ügyfeleink áramellátását, támogassuk Maui lakosait és hosszú távú helyreállítási tervet dolgozzunk ki" - áll a közműszolgáltató múlt heti közleményében. "Tekintettel a folyamatban lévő munka mennyiségére, jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy minden egyes kérdésről nyilatkozzunk".



Az AP nem részletezte az "egyéb prioritásokat", amelyekre a Hawaii Electric az elmúlt években összpontosított, de az állam közműcégei felgyorsították a megújuló energiaforrásokra fordított kiadásokat. Az állami törvényhozók 2015-ben törvényt fogadtak el, amely előírja, hogy a hawaii közműszolgáltatók 2045-ig a villamos energia 100%-át megújuló energiaforrásokból nyerjék, ez volt az első ilyen rendelet az országban.

A Hawaii Electric mintegy 190 millió dollárt tervezett költeni az erdőtüzek elleni védekezést szolgáló intézkedésekre, de állítólag azt mondta, hogy a projektek munkálatai addig nem kezdődnek el, amíg az állam nem hagyja jóvá a költségek megtérülését szolgáló tarifaemeléseket. Az év elején a közműszolgáltató a 2010 óta elért több mint háromszorosára növelt megújulóenergia-kapacitással kapcsolatos előrelépéseit emelte ki.