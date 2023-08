Nukleáris

Pánikszerűen vásárolják a sót a kínaiak a fukusimai atomerőmű hűtővizének óceánba engedése miatt

Kína legnagyobb sógyártója pénteken felszólította az embereket, hogy ne vásároljanak pánikszerűen sót, miután Japán előző nap megkezdte a fukusimai atomerőmű tisztított hűtővizének a Csendes-óceánba engedését, annak ellenére, hogy Peking határozottan ellenezte ezt.



Az állami tulajdonú National Salt Industry Group, a világ legnagyobb konyhasógyártója közleményben jelentette be, hogy növeli a készleteket, mivel Kína egyes részein az emberek elkezdték felhalmozni a sót.



A szupermarketek polcai kiürültek, az online értékesítési platformokon pedig néhány helyen, köztük Pekingben és Sanghajban elfogyott a só.



Kína ellenezte Japán intézkedését, mondván, a japán kormány nem bizonyította be, hogy a kibocsátott víz biztonságos, és megtiltotta minden vízi termék behozatalát Japánból. Tokió válaszul bírálta Kínát "tudományosan megalapozatlan állítások" terjesztéséért, és fenntartja véleményét, hogy a vízkibocsátás biztonságos, megjegyezve, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is arra a következtetésre jutott, hogy az emberekre és a környezetre gyakorolt hatás "elhanyagolható".



"Túlórában dolgozunk a termelésen, a forgalmazáson, és mindent megteszünk a piaci ellátás biztosítása érdekében" - áll a sógyártó cég közleményében. "Kérjük, vásároljanak ésszerűen, és ne vásároljanak pánikszerűen, vakon" - tették hozzá.



A csoport szerint a tengeri só csak 10 százalékát teszi ki az emberek által fogyasztott sónak. A tájékoztatás szerint a sókészlet bőséges, és a készlethiány legfeljebb átmeneti lesz.