Katasztrófa

Sürgősségi törvényjavaslatot fogadott el a szlovén kormány az árvízkárosultak megsegítésére

A szlovén kormány csütörtökön elfogadta azt a sürgősségi törvényjavaslatot, melynek értelmében a pusztító árvíz által érintett háztartások pénzügyi támogatásban részesülnek és egyebek mellett mentesülnek az áram- és gázszámlák alól - jelentette be Sanja Ajanovic Hovnik közigazgatási miniszter a kabinet ülését követően.



A tárcavezető hozzátette: a jogszabály 12 hónapos hitelfizetési moratóriumot, valamint az árvízkárosultak számára az adminisztratív költségek és a bírósági illetékek eltörlését is előirányozza.



Továbbá az érintett családoknak nem kell fizetniük az óvodákért, az iskolás gyermekek szüleinek pedig az iskolai étkezésért vagy a kollégiumért - mondta Ajanovic Hovnik.



Luka Mesec munka- és családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter kiemelte: az árvízkárosultak egyszeri támogatást is kapnak, amely a minimális havi megélhetési költségek hétszeresét is elérheti.



Egy egyedülálló munkanélküli 3257 eurót (valamivel több mint 1,2 millió forint), egy egyedülálló foglalkoztatott személy 3513 eurót, egy négytagú család két munkanélküli szülővel 8957 eurót, egy négytagú család két foglalkoztatott szülővel pedig 11 466 eurót kaphat - húzta alá.



Jelezte: ezek a maximálisan kifizethető összegek, amelyek nem haladhatják meg az egyén vagy a család által elszenvedett kárt.



A törvényjavaslat bevezeti a lakásbérleti díj támogatását is azok számára, akiknek az otthona használhatatlanná vált az árvíz után, a 65 év felettieknek pedig ingyen ellátást biztosít az idősotthonokban.



A jogszabály sürgősségi eljárásban kerül a parlament elé.



Szlovéniát a közelmúltban története legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtotta. Robert Golob kormányfő szerint a heves esők okozta áradások - amelyek az ország területének kétharmadát érintették - milliárdos nagyságrendű károkat okoztak. A természeti katasztrófának hat halálos áldozata is van.