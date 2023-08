Legionáriusbetegség bukkant fel a lengyelországi Rzeszówban, több halott

Súlyos tüdőgyulladással járó legionáriusbetegségben meghalt öt ember a délkelet-lengyelországi Rzeszów város kórházaiban - közölte csütörtökön a lengyel média egészségügyi forrásokra hivatkozva.



Négyen - idősebb, egyéb megbetegedésekben is szenvedő emberek - Rzeszów három különböző kórházában hunytak el szerdai közlemények szerint. Az ötödik fertőzött, egy 79 éves asszony haláláról csütörtökön Grzegorz Materna, a városi kórház igazgatója tájékoztatta a PAP hírügynökséget.



Jaromir Slaczka, a rzeszówi egészségügyi hatóság vezetője csütörtökön közölte: eddig 76-szor állapították meg a fertőzést a Rzeszówban, illetve a környékbeli járásokban működő kórházakban ápolt betegeknél. A legtöbb, 54 eset a rzeszówi egészségügyi intézményeket érinti.



A fertőzések forrását még nem állapították meg.



Rzeszówban a helyi hatóságok vízminták vételét rendelték el a városi vízvezetékrendszerből, kikapcsolták a szökőkutakat, valamint az utóbbi napok hősége miatt működő párakapukat.



Csütörtökre virradóan a Kárpátaljai vajdasági hivatal rzeszówi székhelyén összeült a válságstáb, a tanácskozáson részt vett Katarzyna Sójka egészségügyi miniszter is.

