Így terjedne szét az óceánban a fukusimai radioaktív szennyezett víz - videó

Kína határozottan felszólítja Japánt, hogy ne engedje a tengerbe a fukusimai erőműnél felgyülemlett, higított hűtővizet, és gondoskodjon felelős ártalmatlanításáról - közölte a pekingi külügyminisztérium szóvivője kedden.



Vang Ven-pin szokásos sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a japán kormány a nemzetközi közösség erős aggodalmait és határozott ellenállását figyelmen kívül hagyva jelentette be a döntést, hogy augusztus 24-től megkezdi a fukusimai víz tengerbe eresztését.



"Ez rendkívül önző és felelőtlen lépés, mivel a kibocsátással a radioaktív szennyezés kockázatai a világ többi részére is átterjednek, és ezzel Japán önző érdekeit az egész emberiség hosszú távú jóléte fölé helyezi" - mondta Vang, majd hozzátette, hogy Kína komolyan aggódik és elítéli ezt, így komoly lépéseket tett Japán felé.



Elmondta, hogy az elmúlt több mint két év során a törvényesség, a jogszerűség és a szennyezett víz óceánba eresztéséről szóló japán terv jogszerűségét és biztonságát újra és újra megkérdőjelezte a nemzetközi közösség, azonban Japán továbbra sem foglalkozik a főbb nemzetközi aggályokkal, mint például a tisztítóberendezés hosszú távú megbízhatósága, a szennyezett vízzel kapcsolatos adatok hitelessége és pontossága, valamint a megfigyelési megállapodás hatékonysága.

China's Tsinghua University calculated the impact of Japan's release of nuclear-contaminated water on the world based on world ocean currents.

120 days later, nuclear contaminated water contaminated the North Pacific Ocean between China and the United States pic.twitter.com/fSSu0tx173