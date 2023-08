Világvége

Kína külföldi ivóvízforrást talált

Kirgizisztán kész ivóvizet exportálni gleccsereiből - jelentette ki Akylbek Zhaparov miniszterelnök e heti kínai látogatása során.



A tájékoztatást a Wang Da-val, a Qingdao Laoshan Mineral Water Company elnökével folytatott találkozója során tette, megjegyezve az ország vízkészleteiben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket.



"A gleccserek forrásánál állunk, és készen állunk arra, hogy tiszta ivóvizet exportáljunk Kínába, európai és ázsiai országokba" - mondta Zhaparov, hozzátéve, hogy az ország nagy hasznát vehetné a Laoshanhoz hasonló vállalatok tapasztalatainak. A cég egy jelentős kínai italgyártó és -forgalmazó, amely palackozott vizet, hordós vizet és üdítőitalokat gyárt.



Wang Da érdeklődését fejezte ki a Kirgizisztánból Kínába, majd az európai piacokra irányuló vízimport lehetősége iránt. A megbeszéléseket követően a felek megállapodtak abban, hogy további találkozókat szerveznek az ötlet megvitatására és egy cselekvési terv kidolgozására.



Kína régóta vízhiányos válsággal küzd. Az Earth.org szerint az országban él a világ népességének 20%-a, de a világ édesvízkészleteinek mindössze 6%-a áll rendelkezésére.



Az éghajlatváltozás és az ipari szennyezés szintén megterheli Kína vízellátását. A kínai kormány adatai szerint az ország teljes vízfelhasználása 9%-kal nőtt 2000 és 2015 között, a szennyvízkibocsátás pedig több mint 50%-kal nőtt. Az elmúlt években Peking számos olyan projektet indított, amelyek célja a víz elosztásának javítása a régiókban, és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, köztük az esővíz összegyűjtésére és újrahasznosítására tervezett "szivacsváros" projektet.



Kirgizisztán több mint 9 900 gleccserrel és örök hóval büszkélkedhet, amelyek nagyjából 6 680 négyzetkilométeren terülnek el az ENSZ Fejlesztési Programjának műholdfelvételeken alapuló adatai szerint. A gleccserek az ország területének mintegy 3,3%-át teszik ki, és különböző becslések szerint mintegy 600 milliárd köbméter vizet tartalmaznak.



A helyi média beszámolói szerint azonban az ország gyakran vízhiánnyal is szembesül a nem megfelelő vízelosztás és az infrastruktúra, például a műszaki kutak és ivóvíztározók hiánya miatt. Csak a múlt hónapban a fővárosban, Biskekben több városrészben is vízadagolásra került sor. A hatóságok azt állították, hogy a problémákat a különösen hűvös tavasz okozta. A hideg hőmérséklet miatt a gleccserek nem olvadtak el időben, és a várost ellátó Orto-Alysh vízkút vízszintje rendkívül alacsony szintre esett.