Világvége

A nukleáris háború elkerülhetetlen Észak-Korea szerint

A világ csak egy lépésre van a nukleáris konfliktustól - figyelmeztetett Kang Szun-nam észak-koreai védelmi miniszter tábornok kedden nyilvánosságra hozott és a moszkvai nemzetközi biztonsági konferencián ismertetett nyilatkozatában.



A tisztviselő Washington Phenjanban a rendszerváltás iránti vágyát okolta a feszültség fokozásáért. Azzal is vádolta az Egyesült Államokat, hogy növelte katonai jelenlétét a térségben azzal, hogy nukleáris fegyverzettel rendelkező repülőgépeket és egy tengeralattjárót telepített a térségbe.



"Most már nem az a kérdés, hogy kitör-e nukleáris háború a Koreai-félszigeten, hanem az, hogy ki kezdi el azt és mikor" - figyelmeztetett Kang. Csak ebben az évben az Egyesült Államok "masszív stratégiai fegyvereket" küldött a térségbe, köztük egy nukleáris képességű tengeralattjárót, egy repülőgép-hordozó köteléket és egy nukleáris képességű bombázót - tette hozzá.



Az amerikai haditengerészet 11. hordozó-csapásmérő köteléke, élén a zászlóshajójával, a USS Nimitz repülőgép-hordozóval március végén érkezett meg egy dél-koreai katonai kikötőbe, nem sokkal azután, hogy Phenjan bemutatta új, kisebb méretű nukleáris robbanófejeit, amelyek állítólag rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákra szerelhetők.



Június végén egy amerikai B-52-es stratégiai bombázó vett részt a Dél-Koreával közös gyakorlaton. Alig két héttel később Amerika az Ohio-osztályú ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjáróját, a USS Kentuckyt is Dél-Koreába vezényelte. A 20 Trident II ballisztikus rakétával felfegyverzett tengeralattjáró összesen 80 nukleáris robbanófejet hordoz.



"Az USA, amely 80 éve folytat ellenséges állami politikát Észak-Korea ellen..., szemérmetlenül beavatkozik Észak független fejlődésébe és biztonsági érdekeibe, és az északkelet-ázsiai helyzetet egy nukleáris háború szélére sodorja" - mondta Kang.

Washingtonnak be kell ismernie, hogy Phenjannal szemben háborús politikát folytat, és fel kell hagynia konfrontatív megközelítésével, ha valóban békés úton akarja megoldani a válságot - tette hozzá. Amíg Amerika ezt nem teszi meg, addig minden párbeszéd lehetetlen - állította -, ami azt jelenti, hogy a katonai erő "továbbra is az egyetlen módja a béke és a stabilitás biztosításának a Koreai-félszigeten".



A tábornok kijelentette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei minden állítása arról, hogy hajlandóak tárgyalások útján megoldani a félsziget körüli kérdéseket, nem más, mint "üres visszhang", és a nukleáris háború megelőzésének egyetlen módja, ha Phenjan "rendelkezik az elrettentés katonai eszközeivel".



Kang azt is kijelentette, hogy Észak-Korea többé nem tekinti az amerikai hadgyakorlatok felfüggesztését vagy más hasonló lépéseket az Egyesült Államok részéről a jóakarat valódi megnyilvánulásának. Washingtonnak mindössze napokra lenne szüksége ahhoz, hogy visszaküldje stratégiai bombázóit és egy atom-tengeralattjáróját a félszigetre, és "fél hónap alatt" át tudja telepíteni oda katonai kontingensét, még akkor is, ha teljesen kivonul Dél-Koreából - véli a tábornok.



"Tisztában vagyunk az Egyesült Államok agresszív szándékával, hogy megfosszon bennünket nukleáris fegyvereinktől és nyers erővel megsemmisítse rendszerünket, ezen a legkevésbé sem lehet változtatni" - mondta.



A tábornok szavai alig néhány nappal azután hangzottak el, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető fokozott háborús előkészületeket rendelt el, beleértve a fegyvergyártás növelését. Felszólította a főtiszteket is, hogy az ország legújabb fegyvereivel végezzenek gyakorlatokat, hogy a csapatok készen álljanak egy esetleges konfliktusra.



A lépésre az Egyesült Államok és Dél-Korea tervezett nagyszabású közös hadgyakorlata előtt került sor.