Mauin lassan halad a tűzvész utáni romok átkutatása

2023.08.17 11:40 MTI

Az erdőtűz sújtotta Maui szigetén megnyitották a természeti katasztrófa miatt lezárt fontosabb utakat, és az iskolák is elkezdték a tanévre a felkészülést, miközben Lahaina városának romjai között változatlanul az áldozatok maradványai után kutatnak.



Szerdára a történelmi városban pusztító tűzvész megtalált áldozatainak száma 106-ra emelkedett, és már 40 kutyás egység kutatott az épületek elszenesedett maradványai között.



Szerda reggelig a leégett terület harmadát tudták átvizsgálni, miután a nehéz terep és körülmények miatt nehezen tudnak haladni. Még szerdán is csaknem ezer embert eltűntként tartottak nyilván. Az ivóvíz és levegő egyes területeken továbbra egészségtelen, az áramszolgáltatást azonban már szinte teljes egészében helyreállították. Az otthonukat elveszített emberek százai hotelekben és turistaszállásokon húzták meg magukat.



A múlt keddi tűzvész okainak vizsgálata arra mutat, hogy a leszakadó, feszültség alatti elektromos vezetékek lobbanthatták lángra a száraz aljnövényzetet, ahonnan a nagy szélben a tűz rendkívül gyorsan terjedt. Vizsgálják az áramszolgáltató felelősségét is abban, hogy miért hagyta feszültség alatt az elektromos hálózatot, amikor erős szélvihar sújtotta a szigetet.



Lahaina lakosainak egy csoportja közös pert indított az áramszolgáltató ellen.



A vihar egy közeli hurrikán széllökései voltak, helyenként az óránkénti 100 kilométert jóval meghaladó sebességgel.

Azt is vizsgálják, hogy miért nem szólaltak meg a lakosság figyelmeztetésére szolgáló szirénák. Hawaiion 400 szirénából álló hálózat van, amelyek közül 80 Maui szigetén van. A vészhelyzetkezelési ügynökség hawaii szóvivője úgy nyilatkozott, hogy adataik szerint senki nem tett kísérletet ezek aktivizálására.



A Fehér Ház azt is bejelentette, hogy Joe Biden elnök jövő hétfőn a tűz által sújtott területre utazik. Az elnök kedden azt mondta, hogy minden eszközt rendelkezésre bocsátanak az újjáépítéshez. Joe Bident a hét elején éles bírálatok is érték amiatt, hogy nem szólalt meg, és vasárnap, amikor a tengerparti pihenése közben megkérdezték, hogy mit gondol a Hawaiion pusztító tűzről, annyit mondott, hogy "nincs kommentár".



Mauin a tűzoltók szerdán még mindig küzdöttek a bozóttüzekkel. A közlések szerint tengerparti Lahaina település közelében pusztító tüzet 85 százalékban eloltották, miközben a sziget hegyvidéki részén, Kula település közelében még csak a lángok 60 százalékát tudták eloltani.



Maui a Hawaii-szigetcsoport második legnagyobb szigete, területe 1883 négyzetkilométer. A tűzvész a sziget kisebb részét érintette, de nagyon tragikus módon, legsúlyosabban Lahaina városát, és környékét. A város az egykori Hawaii Királyság fővárosa volt, a történelmi települést a Mauira látogató évente 2 millió turista túlnyomó többsége felkeresi.