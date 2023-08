Katasztrófa

Több mint száz halálos áldozata van a hawaii tűzvésznek

Több mint száz halálos áldozata van a múlt héten Hawaii-on pusztító tűzvésznek - közölte keddi sajtókonferenciáján Josh Green, Hawaii kormányzója, hozzátéve, hogy tovább keresik az áldozatokat a romok között, így számuk még növekedhet.



A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, ahogy annak körülményeit is, miért nem működött a figyelmeztető szirénarendszer.



A Hawaii-szigetekhez tartozó Mauin múlt kedden csaptak fel a lángok, amelyek a száraz bozótban és erős szélben rendkívül gyorsan elérték a lakott területet. A történelmi Lahaina város, az egykori Hawaii Királyság fővárosa, szinte teljesen elpusztult.



A kormányzó korábban elmondta, hogy több mint kétezer épület rongálódott meg vagy égett le, és a tűzvész mintegy 6 milliárd dollár kárt okozott.



A hatóságok szerint a Lahainában pusztító lángokat már mintegy 85 százalékban sikerült megfékezni, míg Maui Upcountry régiójában mintegy 60 százalékban szorították vissza a tüzet.



A tűzoltásban és a mentésben a Hawaii Nemzeti Gárda 258 gárdistáját is bevetették. Az amerikai hadsereg mérnöki testülete a romok eltakarításában és az áramellátás ideiglenes biztosításában nyújt segítséget. Az amerikai parti őrség a tűz okozta környezeti károkat igyekszik enyhíteni a tengeren, illetve a vízi mentésben vesz részt.



Joe Biden amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a first ladyvel együtt - amint ez lehetővé válik - Hawaiira látogat, hogy felmérjék a tűz okozta károkat. Ugyanakkor hozzátette: nem szeretné, ha jelenléte megzavarná a helyreállítási erőfeszítéseket. Biden közölte: biztosította Josh Green kormányfőt, hogy Hawaii "mindent megkap a szövetségi kormánytól, amire szüksége van".