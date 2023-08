Katasztrófa

Hawaii tűzvész: a halálos áldozatok száma elérte a 99-et

A tűzvész sújtotta Hawaii-i szigeten, Mauin változatlanul ezernél több embert keresnek, miközben hétfő estére a halálos áldozatok száma elérte a 99-et.



Josh Green kormányzó elmondta, hogy a mobiltelefon-szolgáltatás helyreállításával páhuzamosan 2000-ről 1300-ra csökkent azok száma, akiket hozzátartozóik keresnek. Azt is elmondta, hogy a romok átkutatása a következő tíz napban folytatódhat és a keresőkutyákkal dolgozó egységek várhatóan "naponta 10-20 áldozat maradványait találják majd meg".



A védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy a Nemzeti Gárda emberei, a parti őrség egységei és az amerikai hadsereg hadmérnökei továbbra is részt vesznek a katasztrófa utáni intézkedésekben, a fegyveres erők további egységei pedig készen állnak, hogy bekapcsolódjanak, ha szükségessé válik.



A Hawaii-szigetekhez tartozó Maui szigetén múlt kedden csaptak fel a lángok, amelyek a száraz bozótban és erős szélben rendkívül gyorsan elérték a lakott területet. A történelmi Lahaina város, az egykori Hawaii Királyság fővárosa, szinte teljesen elpusztult.



A kormányzó hétvégi bejelentése szerint 2200 épület pusztult el, vagy sérült meg, amelyek csaknem 90 százaléka lakóépület. Arról is beszámolt, hogy a tűzvész mintegy 6 milliárd dollár (mintegy 21 ezer milliárd forint) kárt okozott. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, ahogy annak körülményeit is, hogy miért nem működött a szigeten létező szirénarendszer.



A természeti katasztrófa az elmúlt évszázad legsúlyosabb erdőtüze volt az Egyesült Államokban, Hawaii történetében pedig a feljegyzések óta a második legpusztítóbb természeti csapás, aminél több halálos áldozata csak az 1946-os szökőárnak volt.