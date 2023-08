Katasztrófa

Kutyákkal kutatnak az áldozatok után a porig égett városban Hawaii-on, több száz embert még keresnek

Kutyákkal vizsgálják át a Hawaii-hoz tartozó Maui szigetén porrá égett település maradványait az áldozatok után kutatva - közölte a sziget rendőrfőnöke vasárnap.



John Pelletier elmondta, hogy a leégett Lahaina városban az egykori épületek kevesebb mint 10 százalékát nézték át, és arról is beszámolt, hogy a megtalált 93 halott közül még csak néhányat tudtak azonosítani. A rendőri vezető hozzátette, hogy az áldozatok száma várhatóan tovább növekszik, megfogalmazása szerint "senki nem tudja még igazán a nagyságrendet".



A helyi hatóságok arra kérték azokat, akiknek eltűnt hozzátartozójuk a tűzvész után, hogy DNS-minta eljuttatásával segítsék a halottak azonosítását. A rendőrfőnök szerint pontos szám nincsen az eltűntekről, de a különböző jelentések szerint még mindig százakról van szó, pénteken ezer emberről beszéltek.



A Hawaii-szigetekhez tartozó Maui szigetén kedden csaptak fel a lángok, amelyek a száraz bozótban és erős szélben rendkívül gyorsan elérték a lakott területet. A történelmi Lahaina város, az egykori Hawaii Királyság fővárosa szinte teljesen elpusztult. Josh Green kormányzó a hétvégén a helyszínen tett látogatásán elmondta, hogy 2200 épület pusztult el vagy sérült meg, csaknem 90 százaléka lakóépület. Arról is beszámolt, hogy a tűzvész mintegy 6 milliárd dollár (mintegy 21 ezer milliárd forint) kárt okozott.



A természeti katasztrófa a vasárnap megerősített 93 halálos áldozattal az elmúlt évszázad legsúlyosabb erdőtüze az Egyesült Államokban, Hawaii történetében pedig a feljegyzések óta a második legpusztítóbb természeti csapás.



Hawaii szövetségi állam főügyésze vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy miért nem működtek a szigeten a természeti katasztrófákat jelző szirénák. A hatóságok ezt elismerve azt közölték, hogy mobiltelefonokra küldtek figyelmeztető üzeneteket, valamint televízió- és rádióközleményeket adtak ki, ugyanakkor korábban már kiderült, hogy a lángok miatt az adótornyok nagy része akkor már nem működött.



Maui sziget tűzoltó-főnöke, Brad Ventura úgy nyilatkozott, hogy a lángok olyan sebességgel terjedtek át a bozótról a lakóépületekre, hogy gyakorlatilag nem volt ideje a vészhelyzet-kezelő ügynökségnek.



A Hawaii-on bekövetkezett természeti katasztrófáról Ferenc pápa is megemlékezett vasárnapi imájában a római Szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt. Maui katolikus közössége egyfajta csodaként emlegeti, hogy miközben Lahaina városa szinte teljesen elpusztult a tűzben, történelmi templomuk, a Maria Lanakila templom - a tetőben esett kisebb károkat leszámítva - szinte érintetlenül vészelte át a katasztrófát.