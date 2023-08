Világvége

53-ra emelkedett a hawaii infernó halálos áldozatainak száma - videók

Josh Green kormányzó szerint a szigetországban "továbbra is lesznek halálos áldozatok", mivel a tűzoltók küzdenek az erdőtüzek megfékezéséért 2023.08.11 13:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai Hawaii államban a rendőrség megerősítette, hogy legalább 53 ember halálát okozta a Maui szigetén kedd óta tomboló hatalmas erdőtűz. Josh Green kormányzó azt jósolta, hogy a természeti katasztrófa a legnagyobb lehet a szigetország államának történetében.



Csütörtökön John Pelletier, Maui megye rendőrfőnöke közölte, hogy a halálos áldozatok száma 36-ról 53-ra emelkedett. Amikor újságírók az eltűntek számáról kérdezték, a tisztviselő azt mondta: "őszintén szólva nem tudjuk".

🇺🇸 Look carefully at what Klaus Schwab Great Reset looks like.



Confirm the death of 53 people in fires in Hawaii. pic.twitter.com/xVXPzJGZ1p — Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes) August 11, 2023

Ugyanezen a napon Green kormányzó egy sajtótájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a szigeten "továbbra is lesznek halálos áldozatok", és az áldozatok maradványainak megtalálása valószínűleg napokig, ha nem hetekig fog tartani.



Brad Ventura, Maui megye tűzoltóparancsnoka megjegyezte, hogy bár a legnagyobb és leghalálosabb lahainai tüzet 80%-ban sikerült megfékezni, a tűzoltók csütörtökön még mindig a lángok végleges eloltásán dolgoztak.



Megjegyezte, hogy a helyzetet tovább súlyosbították a "kisebb tüzek a nagy tüzek között", amelyek továbbra is fel-felcsapnak.

Green kormányzó szerint a történelmi Lahaina város újjáépítésének költségei, amelyet az erdőtüzek pusztítottak el, valószínűleg több milliárd dollárba fognak kerülni, és évekig tart majd.



"Ha meglátják Lahaina pusztulásának teljes mértékét, az megdöbbenti önöket" - mondta a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy "valóban úgy tűnik, mintha egy bomba robbant volna".



A tisztviselő a továbbiakban azt állította, hogy a mostani erdőtüzek valószínűleg "Hawaii állam történetének legnagyobb természeti katasztrófájának" bizonyulnak, és a pusztítás mértékét tekintve felülmúlják az 1960-as halálos szökőárat.



Joe Biden amerikai elnök csütörtökön aláírta a szövetségi katasztrófa-nyilatkozatot, amely szövetségi támogatást tesz elérhetővé a tűzvész által érintettek számára.



Kedd óta több mint 10 ezer embert evakuáltak a katasztrófa sújtotta övezetből. A lángok azonban olyan gyorsan terjedtek, hogy néhány embernek a hét elején a Csendes-óceán vizébe kellett merülnie, hogy megmentse az életét. Őket később az amerikai parti őrség mentette ki.



Bár az erdőtüzek nyáron nem újdonságok Hawaiin, idén szokatlanul nagy méreteket öltöttek, mivel a több száz kilométerre délre lévő Dora hurrikán szele felszította a lángokat.