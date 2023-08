Világvége

Hawaii történelmi városát felemésztette a tűz - videó

A hawaii hatóságok szerdán fellélegezhettek volna, mivel egy trópusi ciklon elkerülte a szigetcsoportot, de a tomboló erdőtüzek elpusztítottak egy történelmi várost, amelyet a közeli vihar szelei korbácsoltak fel. 2023.08.10 07:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tüzek nem újdonságok az Aloha államban, amely egy sor aktív vulkán tetején fekszik a Csendes-óceánban. Ezeket a lángokat azonban nem a magasra törő vulkáni csúcsok közelében izzó, forró magma szította, hanem a száraz, felvidéki bozótosok között kelt életre.



Az erdőtüzek Hawaiin általában ritkák, a sziget száraz oldalára korlátozódnak, amelyeket gyakran füves prérik borítanak. Ez a helyzet Maui nyugati részén, ahol a tüzek a legpusztítóbbak voltak.



Richard Bissen, Maui polgármestere szerdán a médiának elmondta, hogy a hatóságok legalább hat halálesetet erősítettek meg az erdőtüzek következtében. Megjegyezte, hogy a halálos áldozatok száma növekedhet, mivel a keresési és mentési munkálatok még tartanak.



Sylvia Luke, Hawaii kormányzója szükségállapotot hirdetett a lángok kitörése miatt, amelyek a nagy szél és a szárazság miatt gyorsan terjedtek. Bizarr módon Joe Biden amerikai elnök tévesen azt állította az amerikai médiának, hogy ő már tett hasonló nyilatkozatot, holott nem így volt.



A sziget központjához közeli Kula felvidéki részén a tüzek mintegy 1,5 négyzetkilométernyi területet emésztettek fel, és 80 embert kényszerítettek arra, hogy elhagyja otthonát, amelyből kettő megsemmisült.



A pusztítás sokkal súlyosabb volt a sziget távolabbi, nyugati peremén, ahol Lahaina történelmi városának nagy részét szerdán már felemésztették a lángok.



"NE menjetek Lahaina városába" - tette közzé a közösségi médiában Maui megye kormánya, hozzátéve, hogy a városba vezető és onnan kivezető összes utat lezárták. A 13 ezer lakosú város a 18. századból származik, és egykor a Hawaii Királyság fővárosa volt, miután Nagy Kamehameha meghódította a többi szigetet, és uralma alatt egyesítette a szigetvilágot.



A lángokat a Dora hurrikán külső szelei szították, amely mintegy 500 mérföldre délre haladt el a szigetektől. Az óránként 70 mérföldes szél gyorsan terjesztette a lángokat, és füstöt árasztott a szigetre, eltakarva mind az aktívan égő helyeket, mind a menekülési útvonalakat a közeledő lángok elől.



Ironikus módon Hawaiit régóta "szerencsésnek" tartják, ha hurrikánokról van szó, mivel a szigetlánc arról híres, hogy a ciklonok elfordulnak, mielőtt közvetlen csapást mérnének rá.



A szél miatt a hatóságok a tűzoltási erőforrásainak nagy részét sem tudták bevetni, beleértve a levegőből történő oltást.

Lahaina - Maui, Hawaii is basically gone.



Heartbreaking. pic.twitter.com/VQcmiGkSvZ — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 9, 2023

A szerda reggeli első felvételek az utóhatásokról Lahainában azt mutatták, hogy a várost gyakorlatilag letörölték a föld színéről.



Az amerikai parti őrség szerint 12 embert mentettek ki a Lahainánál lévő vizekből, akik a tengerbe menekültek a lángok elől.



A helyi hatóságok jelezték, hogy legalább két embert, köztük egy idős nőt és egy tűzoltót egy 90 mérföldre lévő honolului kórházban kezelnek.



Más szigetekről is jelentettek tüzeket. A Hawaii néven is ismert Nagy-szigeten Mitch Roth polgármester a médiának azt mondta, hogy "minimális kár" keletkezett az otthonokban. Oahun, ahol a főváros és a legnagyobb város, Honolulu található, az erős szél villanyvezetékeket döntött le, így szerdán legalább 14 500 ember maradt áram nélkül, és más közlekedési problémákat is okozott.



Az erdőtüzek az elmúlt években világszerte egyre súlyosabbá váltak, különösen 2023 nyara volt súlyos. Az Olaszországban, Görögországban, Kanadában és az Egyesült Államokban tomboló tüzek hatalmas területeket pusztítottak el, és városi területekre is rátörtek. Az észak-kanadai tüzek olyan intenzívek, hogy tavaly már meghaladták az ország teljes éves szén-dioxid-kibocsátását, és önmagukban a globális szén-dioxid-kibocsátás 25%-át teszik ki.

Extremely dangerous wildfire situation is ongoing in West Maui as strong winds up to 60 mph are pushing flames toward populated areas in and around Lahaina.

pic.twitter.com/YxRvQp7AxI — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2023

Devastating scenes from Lahaina Harbor as wildfires rip through Maui. Wind gusts of more than 70 mph helped fan the flames. pic.twitter.com/hf8dt8fAom — AccuWeather (@accuweather) August 9, 2023

4 Fires on Maui!

Urgent Evacuations at:

Kula

Lahaina

Olinda area - fire heading west bound. Those with respiratory issues, please close windows🙏



New Fire:

Kahului near Harbor Lights



Olinda fire is moving so fast. Pic is from 25 miles away around 7:15 pm HT.

Please stay... pic.twitter.com/i5KtvKNalA — Santa Surfing (@SantaSurfing) August 9, 2023