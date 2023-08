Katasztrófa

Erdőtüzek pusztítanak a Hawaii-szigeteken

A Hawaii-szigeteken pusztító erdőtüzek miatt a hatóságok elrendelték a fenyegetett körzetekben élő lakosság evakuálását, több településen bezárták az iskolákat, Lahaina városában többen a tengerbe menekültek a lángok elől - jelentette az AP hírügynökség szerdán.



Hatósági közlés szerint erdőtűzzel küzdenek a Maui és a Hawaii- (más néven Nagy-) szigeten egyaránt.



Az amerikai parti őrség 12 embert mentett ki a tengerből Lahaina közelében - közölte a szervezet az X közösségi platformon.



Lahaina turisták által látogatott városrészében több épületben is károkat okozott a tűz - közölte Mahina Martin, Maui megye szóvivője szerdán telefonon. Hozzátette: a hatékony evakuálás érdekében a biztonságos helyen tartózkodókat arra kérik, hogy ne induljanak útnak.



A hatóságok mikroblog-bejegyzésben és a Lahainába vezető utakon figyelmeztető táblákkal szólították fel a látogatókat, hogy "ne lépjenek be a város területére".



A tüzek oltását az olykor óránként 90-120 kilométeres széllökések és az extrém szárazság is nehezíti. Az amerikai Országos Időjárási Szolgálat (NSW) közlése alapján az oltást a Dora hurrikán is akadályozza, amely mintegy 800 kilométer távolságban pusztít a Hawaii-szigetek déli területein.



Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A keletkezett anyagi kár mértéke egyelőre ismeretlen.



Hawaii-szigeten vörös szintű riasztás van érvényben. Sylvia Luke kormányzó szerdán szükségállapotot hirdetett, és elrendelte a nemzeti gárda bevetését.



Maui-szigeten kedd éjszaka mintegy 14 és fél ezren maradtak áram nélkül, számos házat megrongált az orkánerejű szél, a tűzoltó helikopterek használatát átmenetileg fel kellett függeszteni. A tűzoltók egész éjjel dolgoztak a kidőlt fák és villanyoszlopok eltávolításán az utakról.



Hasonló káreseményekről érkezett bejelentés Oahu szigetéről is, ahol a főváros, Honolulu található.