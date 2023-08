Katasztrófa

Több száz embert evakuáltak áradások miatt Ausztriában és Szlovéniában

A szlovén miniszterelnök segítséget kért a szomszédos országoktól és az EU polgári védelmi mechanizmusát is értesítette. 2023.08.07 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ausztria és Szlovénia több körzetében is bevetették a katasztrófavédelmet vasárnap a napok óta tartó heves esőzések és áradások, valamint a csapadék okozta földcsuszamlások miatt. A szlovén miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy segítséget kért a szomszédos országoktól és az EU polgári védelmi mechanizmusát is értesítette.



"Azért jöttünk, hogy hatékony segítséget hozzunk" - mondta Robert Golob kormányfő Skofja Lokában, az egyik legsúlyosabban érintett térségben. Golob közölte, hogy akár a szomszédos országok hadseregeitől is segítséget vár, például logisztikai támogatást, helikopteres szállító kapacitást. "Garantálni akarjuk, hogy aki valóban rászorul, az megkapja a segítséget" - hangoztatta a szlovén kormányfő. Hozzátette, hogy a kormány azon dolgozik, hogy az infrastruktúrát mielőbb helyre lehessen állítani.



Tine Radinja, Skofja Loka polgármestere katasztrofálisnak nevezte a helyi állapotokat, s kiemelte, hogy három völgy továbbra is megközelíthetetlen, és az állam és az EU segítségét is elengedhetetlennek nevezte.



Natasa Pirc Musar szlovén elnök a fővárostól északra fekvő Kamnikot kereste fel, és arról beszélt, hogy az állam mindent megtesz a katasztrofális károk elhárítása érdekében.



Pirc Musar rémisztőnek nevezte a pusztítást.



"Szinte minden elsodort az ár" - állapította meg. Hozzátette, hogy más országok vezetői egymás után hívják a hivatalát és ajánlják fel segítségüket, és már úton is van a humanitárius segítség Szlovéniába. "Magam fogok felhívni elnököket, hogy segítsenek, és küldjenek olyan dolgokat, amelyek jelenleg nem elérhetőek Szlovéniában" - szögezte le a politikus.



Az éjszaka folyamán a szlovén mentőalakulatokat 186 körzetben mozgósították, több helyen veszélyesé vált épületekből kellett embereket kimenteni.



Szombat este 500 embert evakuáltak a kelet-szlovéniai Alsóbeszterce (Dolnja Bistrica) településről, miután átszakadt egy gát a Mura folyón.



Az osztrák határ környékéről csaknem 110 embert telepítettek ki.



Az emberek átmeneti szállásokon várják az időjárás jobbra fordulását.



Szlovéniában emellett összesen 85 holland állampolgárt is kimenekítettek az elöntött területekről, őket az ANP holland hírügynökség értesülése szerint várhatóan vasárnap szállítják haza Hollandiába. A holland külügyminisztérium bejelentette, hogy a szlovén hatóságok rábukkantak öt hollandra is, akiket korábban eltűntként jelentettek, viszont úgy tudni, hogy két ember, apa és fia - egyelőre tisztázatlan okokból - életét vesztette.



Jóllehet a vízszint országszerte stabilizálódik, a heves esőzések és a nedves talaj miatt nőtt a földcsuszamlások veszélye, a szlovéniai geológiai intézet pedig óvatosságra intett.

Ausztriában az ország déli részén mérséklődött a csapadék, ám a fellazult talaj itt is veszélyt jelent. A tűzoltókat több alkalommal hívták elöntött pincékhez, Karintiában pedig legalább 40 házat és lakást evakuáltak földcsuszamlás veszélye miatt.



Mindeközben Északkelet-Lengyelországban szombat éjjel is heves viharok dúltak, áldozatokról nem érkezett jelentés, a meteorológiai intézet azonban arra figyelmeztetett, hogy a nagy mennyiségű csapadék miatt a folyók megáradhatnak.