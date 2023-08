Gyümölcslégy miatt rendeltek el karantént Los Angeles területén

Los Angeles megyében egy 204,5 kilométeres területet helyeztek karantén alá, hogy megpróbálják megállítani a Dél- és Délkelet-Ázsiában honos invazív gyümölcslégyfaj, a Tau terjedését.



A kaliforniai Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium (CDFA) azt követően jelentette be a karantént, hogy a múlt héten több mint 20 Tau-legyet - amelyek kifejlett példányai akár 7 mm hosszúra is megnőhetnek - fedeztek fel a Los Angelestől mintegy 55 km-re fekvő Stevenson Ranch településen.



A CDFA a szárnyas rovarokat "a mezőgazdaság és a természeti erőforrások komoly kártevőjeként" jellemzi, a legyek állítólag veszélyt jelentenek egyes helyi növényfajokra, valamint olyan terményekre, mint az avokádó, a citrusfélék, a paprika, a paradicsom és az uborka, amelyeket a bogarak szívesen rágcsálnak.



A karanténövezetben lakóknak tilos bármilyen gyümölcsöt és zöldséget kivinniük a körzetből, és elrendelték, hogy azokat dupla zsákos szemeteszsákokban dobják ki, hogy megakadályozzák a legyek terjedését. A birtokokon szedett gyümölcsöket és zöldségeket azonban továbbra is fel lehet dolgozni vagy el lehet fogyasztani.



A CDFA tisztjei a karanténzónában olyan területekre mentek, ahol a legyeket észlelték, hogy megvizsgálják a termést a Tau-lárvák után, a területet Spinosad rovarölő szerrel permetezik, és feromoncsalétek segítségével megpróbálják csapdába ejteni a legyeket.



A Tau gyümölcslegyeket, amelyek 2016-ban jelentek meg a kaliforniai San Bernardino megyében, és azóta háromszor észlelték őket, feltehetően a lárváikat tartalmazó termékeket gyanútlanul szállító utazók hozták be az Egyesült Államokba.



A Tau-gyümölcslegyek egyedi sárga/fekete színükről különböztethetők meg, és világos, sötét csíkos szárnyaik vannak. Hengeres, fehér tojásaik akár 1 mm hosszúra is megnőhetnek, a nőstények gyümölcsökbe és zöldségekbe petéznek, a lárvák kikelésig a féregjáratokban lakmároznak.



A faj Ázsia nagy részén őshonos, többek között Kínában, Indiában, Vietnamban, Kambodzsában, Laoszban, Thaiföldön, Malajziában, Szingapúrban, Bruneiben, Indonéziában, Bangladesben, Bhutánban és Srí Lankán. Hazájában a tökféléket pusztítják, többek között a sütőtök, az uborka, a tök és a görögdinnye jelentős kártevőjének számít.

Invasive Tau fruit fly prompts first-ever quarantine of produce in Los Angeles neighborhood & the first quarantine ever in the Western Hemisphere.



The Tau fruit fly, which is about the size of a house fly, lays eggs in produce, and the larvae tunnel through, making it unfit for... pic.twitter.com/T3aSdkLisR