Pusztító tájfun söpört végig Pekingen: sok a halott és az eltűnt - videók

A kínai fővárosban már 11 halálos áldozata van a heves esőzéseknek és 27 ember tűnt el - közölték a helyi hatóságok kedden.



A Doksuri és Khanun tájfun heves esőzést zúdított a kínai fővárosra és környékére, ezért több mint 31 ezer embert evakuáltak otthonaikból Pekingben. Az eső házakat öntött el, több utat jelentősen megrongált és rengeteg autóban is kárt okozott. A szélsőséges időjárás miatt 180 pekingi repülőjáratot töröltek és több mint 350 fővárosi közút vált járhatatlanná.



A pekingi meteorológiai intézet hétfőn vörös riasztást rendelt el az esőzés miatt a kínai fővárosban, a pekingi hidrológiai állomás pedig további áradásokra figyelmeztetett. A kínai fővárosban az átlagos csapadékmennyiség elérte a 177 millimétert a szombat éjjel és hétfő délután közötti időszakban, de a nyugat-pekingi Mentugu kerületben meghaladta az 580 millimétert is a kínai állami média közlése szerint. Az ilyen mértékű esőzés szokatlan Pekingben, ahol általában mérsékelt, száraz éghajlat uralkodik.



A Doksuri, amely az egyik legerősebb trópusi vihar az elmúlt években Kínában, pénteken érte el az ország partjait: a vihar erős széllel és heves esőzésekkel csapott le a dél-kínai Fucsien tartományra, ahol villanyvezetékeket szakított le, tüzeket okozott, fákat döntött ki, és nagy területen okozott áradásokat a hétvégén. Miközben a Doksuri már kezd veszíteni az erejéből, a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn tovább erősödött a közeledő Khanun tájfun, amely az előrejelzések szerint még a héten elérheti Kína sűrűn lakott tengerparti térségét.



A kínai hatóságok szerint a Khanun további károkat okozhat a kukoricatermésben és más mezőgazdasági terményekben, amelyeket már a Doksuri tájfun is alaposan megtizedelt.

Typhoon Doksuri hit #China, one of the strongest in recent years



The streets of #Beijing are flooded, a red alert level has been introduced. In the capital of China, more than 30 thousand people left their homes, in Fujian province in the southeast of the country - 500 thousand. pic.twitter.com/TzTZHHimSB