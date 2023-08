Világvége

Újabb embert ölt meg a gyilkos kórokozó - egyre északabbra fertőz az agyevő amőba

Ő a harmadik ember, aki idén az Egyesült Államokban halt meg a mikroszkopikus élőlénytől, amely az éghajlatváltozásnak köszönhetően egyre északabbra terjedhet. 2023.08.01 05:30 ma.hu

Georgia állam közegészségügyi minisztériuma megerősítette, hogy a Naegleria fowleri amőba fertőzése okozta a halálát a Barack állam egyik lakosának, akinek nevét, korát és nemét nem közölték.



"Egy georgiai lakos Naegleria fowleri fertőzésben halt meg, egy ritka fertőzésben, amely elpusztítja az agyszövetet, agyduzzanatot és általában halált okoz" - közölte a hivatal. "Az illető valószínűleg egy georgiai édesvízi tóban, úszás közben fertőződött meg."



Idén ez a harmadik Naegleria fowleri okozta haláleset az Egyesült Államokban, és 1962 óta a hatodik Georgiában. A hónap elején egy nevadai fiú halt bele ugyanebbe a fertőzésbe, miután valószínűleg forrásokban való fürdőzés közben kapta el, márciusban pedig egy floridai férfi halt bele a fertőzésbe, miután valószínűleg csapvízzel öblítette át az arcüregét.



"Az amőba a természetben is előfordul, és nincs rutinszerű környezeti vizsgálat a Naegleria fowleri-re a víztestekben; és mivel nagyon gyakori a környezetben, a természetben előforduló amőbák szintjét nem lehet ellenőrizni" - közölték az egészségügyi tisztviselők. "A vízben lévő amőbák elhelyezkedése és száma idővel változhat ugyanazon víztestben".



Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint az amőba "termofil", vagyis szereti a meleg környezetet, de sós vízben még soha nem találták meg. A meleg iránti vonzódása miatt jellemzően nem található meg a világ hidegebb részein, beleértve az Egyesült Államok északi részét is.



Azonban az utóbbi években északabbra is találtak eseteket, többek között Minnesotában, ahol a telek brutálisan hidegek lehetnek. A Clevelandi Klinika 2021-es tanulmánya nyomon követte az amőba folyamatos északra vándorlását az 1970-es évek vége óta, és arra figyelmeztet, hogy "a fertőzések előfordulási helyének változása az éghajlatváltozásnak tudható be".



A fertőzés ritka, és nem történhet az amőba lenyelésével vagy emberről emberre terjedésével; csak úgy történik, hogy az amőba az arcüregekkel érintkezik. Ha a fertőzés elhatalmasodik, gyorsan előrehalad, a fertőzéstől számított öt és 12 nap között súlyos fejfájást, lázat, hányingert és hányást vált ki, ami merev nyak, görcsrohamok és kóma kialakulásáig fajul.



A halál szinte elkerülhetetlen következmény, 1962 óta 154 megerősített esetből mindössze négy élte túl a fertőzést. A halál jellemzően mindössze öt nappal a tünetek megjelenése után következik be.



A gyors leépülés oka az amőba, egy apró egysejtű organizmus, amely az áldozat agyszövetéből táplálkozik - ezért nevezik a Naegleria fowlerit általában "agyevő amőbának".