Fokozatosan zöldebbé válnak a mélykék tengereink, óceánjaink

A NASA Modis-Aqua műholdjának adatait elemző tudósok által készített tanulmány szerint a mélykék tenger az idő múlásával fokozatosan zöldebbé válik, a legjelentősebb változások az Egyenlítőhöz közeli régiókban következnek be.



A tanulmány, amelyet BB Cael, a Southamptoni Nemzeti Oceanográfiai Központ munkatársa vezetett, az óceánok színárnyalatának változásaira összpontosított egy szélesebb színspektrumban, beleértve a vöröset és a kéket is. A korábbi kutatások elsősorban az óceán zöld színének változásaira összpontosítottak, amelyek a planktonban lévő klorofill jelenlétéhez kapcsolódnak, és amelyek betekintést nyújtanak az éghajlatváltozás tendenciáiba.



"Nem azért foglalkozunk ezzel, mert a szín érdekel minket, hanem mert a szín az ökoszisztéma állapotában bekövetkezett változásokat tükrözi" - mondta Cael.



A színváltozások vizsgálatával a tudósok világosabb képet kaphatnak a planktonpopulációk változásáról világszerte. A fitoplankton, amely számos óceáni tápláléklánc alapját képezi, kulcsfontosságú az óceáni ökoszisztémák egészségének szempontjából.



A megfigyelt színváltozásokat összehasonlítva egy olyan számítógépes modellel, amely azt szimulálja, hogyan néznének ki az óceánok az ember okozta globális felmelegedés nélkül, a kutatók egyértelmű eltérést találtak. A színváltozásokat a világ óceánjainak 56%-án észlelték, ami nagyobb terület, mint a Föld teljes szárazföldi területe.



Míg a legtöbb területen a fitoplankton növekedésére utaló, egyértelmű "zöldítő hatást" mutattak, egyes régiókban a vörös vagy kék színeződések növekedése vagy csökkenése volt megfigyelhető. Ezek a színváltozások értékes bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az emberi tevékenység valószínűleg olyan módon befolyásolja a globális bioszféra nagy részét, amelyet még nem értünk teljesen.



Bár a tanulmány dokumentálja a változó éghajlat következményeit, a színváltozások erőssége és mögöttes okai továbbra is bizonytalanok. A megfigyelt tendenciákhoz olyan tényezők is hozzájárulhatnak, mint például az óceánban lévő mikroműanyagok számának növekedése, amelyek szórhatják a fényt. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük e színváltozások ökológiai és biogeokémiai következményeit.



"Ezek nem ultra, masszív, az ökoszisztémát romboló változások, lehet, hogy finom változásokról van szó" - mondta Cael. "De ez egy újabb bizonyítékot ad arra, hogy az emberi tevékenység valószínűleg a globális bioszféra nagy részét olyan módon befolyásolja, amit eddig nem tudtunk megérteni."



A NASA 2024 januárjában indítja el a Pace (plankton, aeroszol, felhő, óceáni ökoszisztéma) nevű új műholdas missziót. Ez a küldetés több száz színt fog mérni az óceánban, így átfogóbb adatokat szolgáltatva e változások és ökológiai hatásuk tanulmányozásához.



A tanulmány eredményeit a Nature című folyóiratban tették közzé.