Szicíliában csillapodtak az erdőtüzek, Pugliában és Szardínián nem múlt el a készültség

Két nap alatt több mint 31 ezer hektár mediterrán növényzet égett le Olaszország déli részén a Legambiente környezetvédelmi szervezet pénteken közölt adatai szerint, és Puglia tartományban még mindig nem sikerült teljesen eloltani a lángokat.



A legszélesebb terület, közel 18 ezer hektár Szicíliában égett le kedd és csütörtök között. A legnagyobb olasz szigeten a kárfelmérés folyik. A palermói születésű Sergio Mattarella államfő felkereste a Santa Maria di Gesu templomot, amelynek nagy része leégett a tűzben. Palermóban a lángok jelentős kárt okoztak, ezért az olasz és a nemzetközi kulturális élet pénzgyűjtést indított a város segítésére.



Szicíliában sikerült eloltani a tüzeket, viszont ismét lángra kapott Puglia tartomány tengerparti térsége Foggia magasságában. Az olasz csizma sarkát képző régió kérelmezte a kormánytól, hogy nyilvánítsák katasztrófa sújtotta térségnek az utóbbi hetek hőhulláma, majd azt követő tüzek miatt. Pugliában a hőmérő higanyszála elérte a 46,6 Celsius fokot.



Szardínián szombatra adtak ki riasztást az ismét rendkívüli hőség miatt. A polgári védelem készültséget rendelt el a várható bozóttüzek miatt is. Az év eleje óta 53 ezer hektár növényzet égett le Olaszországban, ami a tavaly ugyanezen időszakban mértnél 11 ezer hektárral több.



Rómában pénteken 35 fok alá csökkent a nappali csúcshőmérséklet, de a Colosseumnál továbbra is nagyméretű ventillátorokkal "hűtik" a sorban álló turistákat. A fővárosban hétfőn ismét 37 fok várható az előrejelzések szerint.

Serious forest fire in progress in Palermo of Sicily, Italy 🇮🇹



