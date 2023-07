Hőség

Puglia tengerpartján még nem sikerült eloltani a tüzeket

Az olasz csizma sarkában található Ugento tengerpartján kiürítették a strandokat a csütörtök este is lángoló növényzet miatt, miközben Szicília tartományi elnök arra kérte a turistákat, ne mondjanak le a szigetre való utazásról a hőség és az erdőtüzek miatt.



A Leccétől kevesebb mint ötven kilométerre levő Ugento tengerpartját teljesen lezárták, miután a strandolókat is felszólították a gyors távozásra. Egy közeli szálláshelyről száz turistát evakuáltak.



Puglia tartomány egyik legdélibb pontján délután keletkezett bozóttűz, mely az esti órákban érkezett erős forró széllel továbbterjedt. Tűzoltó repülőgépekkel igyekeznek fékezni a lángokat.



A régióban északabbra fekvő Viestében, ahol kedden éjszaka kétezer turistát kellett evakuálni, csütörtök délután újabb tüzeket oltottak.



Szicíliában enyhült az erdő- és bozóttüzek miatti vészhelyzet. Renato Schifani tartományi elnök arra kérte az olasz és külföldi turistákat, ne mondják le szicíliai nyaralásukat. Schifani a külföldi sajtót vádolta pánikkeltéssel, úgy vélte, a rendkívüli hőségről és a tüzekről írt tudósításokkal elriasztották a látogatókat, akik sorban mondják le a foglalásokat.



Palermo városa egymillió euró gyorssegélyben részesült a tűzvész utáni újraindulásra. A RAI1 olasz közmédia beszámolója szerint Palermo és Catania repülőterén továbbra is akadozik a légiforgalom, a két városban több kerületben nem sikerült még helyreállítani az ivóvíz- és áramszolgáltatást. Palermo egyik szeméttelepe is leégett, ami erős szagot terjeszt.



A Catania melletti Lentini tűzoltósága szerint a tüzek nagy részét szándékos gyújtogatás okozza.