Egy lőszerraktárban okoztak robbanásokat a görögországi erdőtüzek

A légierő egy lőszerraktárában okoztak robbanásokat a görögországi erdőtüzek Néa Anhialosz tengerparti település mellett, a detonációk hangját kilométerekre hallani lehetett - jelentette a görög közszolgálati televízió.



A Néa Anhialosz-i légitámaszponthoz tartozó hadianyagraktárt és a térségében lévő falvakban időben evakuálták, így sérültekről nincs hír, a közelebb fekvő lakóházak ablakai azonban betörtek. Úgy tudni, hogy ebben a létesítményben tárolták a görög légierő 111. vadászrajának lőszereit és rakétáit.



A tűz a másik oldalról megközelítette Néa Anhialosz lakónegyedeit, órákra le kellett zárni Görögország legforgalmasabb autópályáját, és fennakadások voltak a térségbeli vasúti közlekedésben is. A lángok megfékezésére öt tűzoltórepülőgépet is bevetettek, de a televízió értesülése szerint az oltást nagyban hátráltatják az erős széllökések és a sűrű füst.



Görögország számos erdőtűzzel küzd az idén, a lángok elleni küzdelmet tovább nehezíti a 40 Celsius fokot meghaladó hőhullám és az erős szél. A tűzvész eddig öt ember életét követelte országosan. Ródosz szigetén 10. napja küzdenek a lángokkal.



A címlapfotó illusztráció.

