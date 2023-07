Katasztrófa

Farmokat és üzemeket pusztítottak el a lángok Görögországban, egyre több a halálos áldozat

Újabb két ember halálát okozták, valamint farmokat és gyárakat pusztítottak el szerda este és éjjel Görögország középső területén a rendkívüli hőség miatt újra felcsapó lángok az után, hogy a hatóságok közölték: sikerült korlátok közé szorítani a Görögország különböző pontjain tomboló erdőtüzeket, egyetlen település sincs már veszélyben.



Míg a tűzoltók már tizedik napja küzdenek a Ródosz szigetén pusztító lángokkal, az erős szél és a 40 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet miatt országszerte továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. A görög szárazföldön szerdán újabb két ember - egy nő és egy 45 éves juhász - vesztette életét az újra felcsapó lángokban. A tűzvészek halálos áldozatainak száma így ötre emelkedett.



Szerdán késő este lángok fenyegették Volosz kikötőváros ipari övezetét is. Szemtanúk szerint a tűzoltók már felvették a küzdelmet a lángokkal a veszélyeztett területen, miközben a munkaügyi minisztérium felszólította a környékbeli munkáltatókat, hogy csütörtökön függesszék fel cégeik működését.



A város közelében fekvő Szeszklo faluból, ahol egy tehén elszenesedett maradványaira bukkantak egy farmon, a helyiek elhajtották jószágaikat. Erdőtűz keletkezett a Volosztól délre fekvő Lamia város közelében is, ahol több környékbeli település lakóit felszólították, hogy hagyják el otthonaikat.



Újabb tűzeset ellen küzdöttek továbbá Évia szigetén, ahol kedden hegyoldalba csapódott egy tűzoltó repülőgép, két pilótája pedig meghalt.



Rodosz szigetén ugyanakkor - ahol tűzoltók és segítők ezrei már tizedik napja küzdenek a lángokkal, a hétvégén pedig több mint 20 ezer turistát és helyit kellett kimenekíteni lakhelyéről - az újabb jelentések szerint a tüzek kezdenek alábbhagyni.



Görögországban nem szokatlanok a nyári erdőtüzek, ám az éghajlatváltozás következtében az egyre forróbb, szeles levegő és a szárazság miatt az elmúlt években rendkívüli mértékben pusztít erdőtűz az országban.