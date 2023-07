Katasztrófa

Halálos szupertájfun csapott le a Fülöp-szigetekre - videók

Legalább hat halálos áldozata is van a Doksuri tájfunnak, amely szerdán viharos széllel és özönvízszerű esővel érte el a Fülöp-szigetek északi partvidékét. A vihar miatt több ezer embernek el kellett hagynia otthonát, és még többen maradtak áramszolgáltatás nélkül.



Az óránkénti 175 kilométeres sebességű szél miatt a veszélyeztetett településeken sok embert kellett biztonságba helyezni. A lezúgó esővíz sok helyen elárasztotta az utcákat, és a meglazult talaj földszuszamlásokat is okozott.



Az áradások miatt többen vízbe fulladtak, egy 17 éves fiatal pedig azért vesztette életét, mert egy földcsuszamlást követően ráomlott a házuk.



A Doksuri szerda estére elérte az szigetország északi részén elterülő Cagayán tartományt, ahol Fuga szigetén megelőző intézkedésként a part menti települések csaknem 16 ezer lakosát evakuálták, az iskolákat és munkahelyeket pedig bezárták.



Több mint négyezer utas ragadt az ország kikötőiben, miután fel kellett függeszteni a tengeri hajózást - közölte a parti őrség. Több tucat belföldi repülőjáratot töröltek.



A kínai meteorológiai szolgálat szupertájfunnak minősítette a trópusi vihart, amelynek kiterjedése 900 kilométer. A tájfun a jelentések szerint erősödik, és Tajvan, valamint a kínai szárazföld felé halad.



A tajvani meteorológiai szolgálat azt jelentette, hogy a tájfun óránként 198 kilométeres szeleket hordoz, ám magja a szigethez közeledve lelassult.



A Doksuri már a második tájfun lehet, amely alig két héten belül eléri a kínai szárazföldet, miután július 17-én Kuangtungban a Talim tájfun pusztított.



A tajvani hatóságok figyelmeztetést adtak ki több déli régióra és városra, köztük Kaohsziung kikötővárosra. Tajvan déli és keleti részén több mint háromszáz embert evakuáltak a közelgő vihar miatt.



Tajvanon is már számos repülőjáratot és kompjáratot töröltek, és a vasúti közlekedés is szünetel a keleti és déli régió között.



Kínában szintén leállt a vasúti közlekedés a déli és keleti partvidék nagyvárosai között, például Sencsen, Kanton és Hangcsou között.



A kínai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a Doksuri óránként 10-15 kilométeres sebességgel északnyugati irányba halad, és csütörtök reggelre érkezhet a Dél-kínai-tenger északkeleti részébe.



Kínában, ahol péntek reggelre várják a tájfun érkezését, II. fokozatúra emelték a tájfun miatt a riasztási szintet. A meteorológia szolgálat figyelmeztette a lakosságot, hogy óvatosságból tartalékoljon élelmet és gyertyát, valamint minden egyéb szükséges felszerelést.



Júliusban már eddig világszerte rekordhőmérsékleteket mértek. A globális felmelegedés hatása a tudósok szerint az is, hogy a viharok szélsőségesebbekké, pusztítóbbakká válnak.

Chico River at Mountain Province as of today. Bagyo ng Egay

#EgayPH pic.twitter.com/9Rf8PbFvJm — Digsan (@digsan13) July 26, 2023

Climate Crisis Alert! The Philippines is at extreme risk from climate change impacts! Rising seas, wild weather, and extreme heat threaten our beautiful nation. We must act NOW to protect our coasts, resources, and biodiversity. #ClimateBreakdown #EgayPH pic.twitter.com/dFrAwqzT6d — lils (@Hlkm22725657) July 25, 2023