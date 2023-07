Katasztrófa

Erdőtűz pusztít Portugáliában is, több száz tűzoltó próbálja oltani a lángokat - sokkoló videó

Az oltáshoz 189 autóval vonult ki több mint 600 tűzoltó, és nappal repülőről is próbálják megfékezni a lángokat. 2023.07.26 11:05 MTI

Hatalmas erdőtűz pusztít Portugáliában, kedd délután óta több száz tűzoltó a helyiek segítségével próbálja megfékezni a lángokat a Sintra-Cascais nemzeti park környékén, amely a népszerű Cascais nyaralóhely közelében található - közölték a helyi hatóságok.



Az erdőtűz helyi idő szerint kedd délután 5 órakor kezdődött a Lisszabontól nyugatra található, mintegy 56 négyzetkilóméteren elterülő Sintra-Cascais nemzeti park területén. Az oltáshoz 189 autóval vonult ki több mint 600 tűzoltó, és nappal repülőről is próbálják megfékezni a lángokat.



Az egyik környékbeli falu lakói is segítenek a tűzoltásban, vödrökből és tömlőkből locsolva próbálják megállítani a szél által felszított erdőtüzet.



"Attól félünk, hogy a tűz eléri a házakat. Amennyire csak tudunk próbálunk segíteni az oltásban, de vödrökkel ez nem sokat ér" - mondta egy helyi lakos.



A hatóságok szerint nem rongálódott meg egy ház sem, és komolyabb sérülés sem történt. Cascais polgármestere, Carlos Carreiras szerint az egyik legnagyobb kihívást az akár óránkénti 60 kilóméteres széllökések jelentik, ezért elővigyázatosságból több embert is kitelepítettek.



Az uniós adatok szerint Portugáliát idén még elkerülte az Európa déli felén pusztító, halálos áldozatokat is követelő hőhullám, de az országban tavaly az erdőtüzek mintegy 85 ezer hektáron pusztítottak, Portugália területének csaknem egy százalékán, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban.